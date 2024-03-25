教育局向大圍兩中學了解校服撞色風波　議員：校章校呔可識別學生

近日位於大圍的兩間中學爆更換校服款式風波，東莞工商總會劉百樂中學更換男生夏季校服西褲為深藍色後，與毗連的宣道會鄭榮之中學的「撞色」，後者決定由9月新學年起，男生改穿黑色西褲，以作區分。兩校今暫未有回應。



教育局今日（25日）表示，知悉事件後，已聯絡有關學校了解詳情。局方指校規 (包括校服儀容) 應以培養學生自律為目標，旨在教導、輔導和保護學生。立法會教育界議員朱國強表示，除了校服顏色外，校章、校呔等設計都可達識別效果，如外觀上已能識別所屬學校，便不用過於在意「撞色」；他又建議學校更換校服應作廣泛諮詢，不宜經常或任意改動。



東莞工商總會劉百樂中學（左 ）2022年9月更換校服西褲後，宣道會鄭榮之中學（右）日前稱，鑑於與該校校服西褲顏色相同，為維持學生模樣及學校形象，9月新學年更換男生校服褲為黑色。

劉百樂中學前年規定男生西褲由啡色轉深藍色觸發風波

位於大圍的東莞工商總會劉百樂中學在2022年9月起把夏季校服從啡色轉為深藍色，男生校服與毗連的宣道會鄭榮之中學的男生相同。

毗連的鄭榮之校方上周中公布「微調校服款式」，於下學年（2024-25學年）起，男學生的校服西褲，無論冬、夏季，由藍色改為黑色，學生必須穿黑色襪。通告解釋「鑑於鄰校男生校服西褲顏色與本校西褲顏色相同，易生誤會，為維持本校學生模樣及學校形象」。

東莞工商總會劉百樂中學的男生夏季校服西褲顏色原為啡色。（劉百樂中學網頁）

另外，有網上社交平台專業引述一位自稱為鄭榮之中學學生家長的說法，指該校於2018/19學年因35周年校慶而更換過校服款式，認為學校相隔六年再更換，並未考慮到學生感受及家長經濟情況。

朱國強：校章、校呔可識別 不需過於在意撞色

立法會教育界議員朱國強表示，學校更換校服式樣原因很多，例如以優化設計為主或收到許多改善建議。他指出更換的基本原則是讓外界易於識別該學校的學生，除了校服顏色外，校章、校呔、風褸，甚至襯衫衣領設計，都可以達到識別效果。

他又認為，如外觀上已能識別學生屬於哪所學校，便不用過於在意「撞色」；但假如兩校學生校服相似度太高，更換校服也無可厚非。

朱國強又指出，校服代表學校形象，建議學校更換校服，應與辦學團體和持份者進行廣泛諮詢，不宜經常或任意改動，同時亦須顧及家長及學生的財政負擔。

立法會教育界議員朱國強表示，如外觀上已能識別學生屬於哪所學校，便不用過於在意「撞色」。（資料圖片/盧翊銘攝）

教育局：校規應以培養學生自律為目標

教育局知悉事件後，已聯絡有關學校了解詳情。局方指，根據為資助學校制定的《學校行政手冊》，校規 (包括校服儀容) 應以培養學生自律為目標，旨在教導、輔導和保護學生。學校可因應校情，制訂校本的學生校服及儀容的規定。