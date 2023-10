現年37歲的劉倩婷是前港姐冠軍,除了美貌外確實也是智慧並重。劉倩婷畢業於倫敦大學學院經濟學系,當選港姐後隨即加入娛圈,透過公眾人物的知名度為社會作出貢獻,包括加入慧妍雅集人從事社會服務的工作,2013年她嫁給堪輿學家李丞責後,繼續幫助有需要學童,近日更當選傑青,相當犀利。此外,劉倩婷亦相當有幫夫運,李丞責娶入門後身家暴漲至8億,劉倩婷因而獲封為「8億闊太」。

劉倩婷獲選為2023年傑青。(資料圖片)

劉倩婷近日出席母校的公開活動,穿上白色背心連身裙,有女人味又搶眼。她遇上同樣畢業於倫敦大學的校友「千億新抱」徐子淇(Cathy),徐子淇一身寬鬆西裝亮相,頭髮隨意地披散在肩上,高貴大方更搶劉倩婷風頭。劉倩婷與徐子淇合照,並在社交網發文大讚對方是傑出校友,「Great to meet again our great UCL Alumni」,相當欣賞對方。兩人除了是校友外,也同樣被指有旺夫相、幫夫運,有學識又有美貌,認真是闊太典範。

劉倩婷大讚徐子淇是傑出校友。(IG圖片)

Cathy幾時睇都咁靚。(徐子淇ig)