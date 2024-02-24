視障人士攝影展︱90後攝影師策展推動共融　以作品影響生命放光明

為了推廣社會共融，聖約翰座堂生命啟進中心昨日起一連3日，在中環街市舉辦由視障人士用手機拍攝的攝影展。首次策劃共融展覽的獨立攝影師梁正灝（Kevin）說，透過指導視障人士拍攝，將外界認為他們看似不可能做到的事，透過這場展覽來證明可以做到，並以作品去表達自己的故事，甚至影響他人，讓他們從黑暗中綻放光明，相當有意義。



（左起）生命啟進中心服務協調主任陳詠恩、參加者Edmund 簡進傑、參加者Pia 魏琳及策展人Kevin 梁正灝（吳美松攝）

Kevin向市民介紹參加者作品並互相交流。（吳美松攝）

指導視障人士攝影 體會一幅相影響他人的力量

該個名為「致生命中的每一束光」的共融智能手機影像説故事攝影展，由聖約翰座堂生命啟進中心主辦，昨日（23日）起一連3日於中環街市地下中庭展出，其後於3月1日至2日，再在聖約翰座堂李堂進行展覽。

負責策劃今次展覽兼擔任攝影導師的27歲梁正灝本身是測量師，亦是獨立攝影師。他認為舉辦這次活動別具意義，過去他以為攝影是「一件好個人嘅事」，應該先考慮自己感受，亦一直對如何透過攝影去影響他人這個問題半帶疑惑。

當他在指導視障參加者拍攝技巧的過程中，發覺本來毫無攝影經驗，或對攝影不感興趣的參加者，在嘗試拍攝後，變得對攝影很感興趣，甚至成功指導他們透過作品去表達感受，代替言語去說故事，讓他們從黑暗或模糊世界中拍攝到光明，真正做到以作品影響生命，讓他真切體會到原來「攝影唔係好單一、好個人嘅事」，令他大有得着，更有動力去推動共融攝影。

攝下「一束光」代表拍下每件事 寓意記錄生活感受生命

此外，梁正灝認為視障人士很多時未必知道有何方式去紓發個人情緒，可以透過藝術方式表達自己。他又說，即使不是透過攝影，視障人士亦可利用不同藝術方式去記錄故事，表達內心想法，所以他以「致生命中的每一束光」為展覽命名。

「一束光」，意思是人們生命中每一刻遇到的每一件事，都可以成為一束光，而攝影的光學原理就是攝下光線和影像，代表攝影可以將身邊親朋或日常生活每一件事記錄下來，「所以我哋生命中每件事都係一束光，而生命中唔止得一束光」，亦即可以記錄生命中不同的人和事。

他又讚賞參加者都很樂意接受自我挑戰去參加拍攝，在教導拍攝的過程中，他覺得最困難是參加者會不自覺地手震，而他們看不見亦沒有察覺，另有拍攝時的失焦問題，相片經常會模糊，但有智能手機的協助，視障人士亦可拍攝出美觀的作品。

而為了達到共融，相展除了有參加者作品，亦有展示出參加者的受訪片段；亦有將每幅相片化為凸字板畫的版本，欣賞展覽的市民可透過觸摸板畫感受相片，另外展覽亦設有口述影像，可藉由聆聽受過訓練的義工事先準備的錄音去「睇展覽」。

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患罕見病視力衰退離開銀行業 以作品忘記過去、尋回自己

從事環保行業的簡進傑（Edmund）為其中一名參加者，他因為患有罕見病，視力在這10年間逐年衰退，現時雙眼僅餘一成視力。他稱適應視力的改變為大挑戰，加上其外表不像視障人士，過去曾被人質疑並無視力問題，更被指是「扮盲」，令他感到不太好受，幸好他性格樂觀積極，亦愛發展不同興趣，因此參加攝影工作坊。

他在整個活動中最難忘的，是與另一名參加者成為好友，兩人雖只認識短短兩個月，但簡進傑形容兩人「比正常人嘅朋友更加close」。而他展出的作品《忘記過去，尋回自己》，是在銀行林立的中環區拍攝，他當年在銀行工作，患病後開始反思工作環境是否適合自己，最終決定跳出銀行業，轉而嘗試其他工種，他因此想到拍攝這樣的構圖，是跟過去的自己告別，亦是總結。

簡進傑與他的作品，「忘記過去 尋回自己」是他對過去在銀行工作的總結。（吳美松攝）

先天白內障致僅餘一成視力被孤立 自信眼中世界美好為大眾送上《小驚喜》

另一位參加者是正修讀副學士課程的魏琳（Pia），她患有先天性白內障，雙眼只有約一成視力。小學時，她因看不清黑板上的字，需要使用平板電腦輔助。她說當時的同學以為她有特權，因而孤立她。Pia說直至有朋友跟她說，本來她的世界就與其他人不同，毋須去迎合他人，於是她便不再介意外界的聲音。

Pia選擇了一個特別姿勢與自己的作品合照，她拍攝的是大坑西邨其中一隅。（吳美松攝）

Pia又認為，自己眼中的世界與其他人不同，她看到的景象是美麗的，若彼此互相交流，其實會很有趣。她的作品命名為《小驚喜》，是她在即將清拆的大坑西邨，與義工研究如何拍攝一個獨特窗框時，剛好有人踩單車經過，她認為這就是生活中的小驚喜。

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