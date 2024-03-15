平機會舉辦活動響應「國際消除種族歧視日」　推動種族平等和共融

為響應3月21日「國際消除種族歧視日」及慶祝《種族歧視條例》生效15周年，平機會將舉辦一連串活動包括教育論壇及運動日，又會推出巴士車身廣告，以推動社會關注種族平等及共融。平機會更透過「種族友善校園嘉許計劃」，鼓勵學校舉行宣揚種族共融的活動，以及安排老師接受培訓，學習如何建立共融校園。



撰文：平等機會委員會主席朱敏健



平機會希望藉着今年的「國際消除種族歧視日」，鼓勵市民大眾摒棄對不同族群的歧視和偏見，一起構建多元、共融和關愛的香港。

3月21日「國際消除種族歧視日」

聯合國於1966年將每年3月21日訂定為「國際消除種族歧視日」，希望提醒每一個人，種族歧視對社會的傷害，並鼓勵大眾致力促進及傳遞有關種族融和的信息。

在香港，無論你是屬於哪一個種族，都會受到《種族歧視條例》的保障。這條例在2009年起生效，保障任何人在僱傭、教育、貨品、設施及服務的提供、處所的處置或管理、參與會社、選舉及投票等範疇，免受種族歧視、騷擾及中傷。

舉辦論壇探討如何在校園環境實踐多元共融

平機會是負責執行《種族歧視條例》的機構，一直致力推動種族平等及共融，並透過宣傳教育、政策倡議、研究、培訓及社區聯繫等工作，消除公眾對不同族裔人士的偏見，讓他們平等地參與社會，促進種族共融。今年適逢《種族歧視條例》生效15周年，平機會將舉辦不同類型的宣傳推廣活動，務求將種族多元共融的信息傳遍香港不同角落。

平機會尤其關注少數族裔在教育方面的平等機會，包括他們是否能有效地學習中文、獲得的支援是否足夠等，因為他們的學習成效和中文能力直接影響他們將來的工作機會及發展。為了響應「國際消除種族歧視日」，平機會將會在3月16日舉行「多元共融教育論壇」，與教育工作者一起進行討論，探討如何在學校移除偏見，建立共融學習的環境。

平機會在3月16日舉行「多元共融教育論壇」，與教育工作者一起進行討論，探討如何在學校移除偏見，建立共融學習的環境。

除了我本人會出席論壇外，參與專題研討的嘉賓包括：香港教育大學課程與教學學系助理教授高俊傑博士、心光盲人院暨學校院長郁德芬博士及薪火女生（香港）董事會成員李旭平先生。專題研討由社企「愛同行」共同創辦人黃靜虹女士主持，將聚焦探討從性別、種族及殘疾的角度支援有不同學習需要的學生的方法。此外，三間中學的代表亦會分享在校園內促進種族共融、推廣多元文化以及啟發女學生發揮潛能的良好常規。

學校和老師支持建立種族友善校園

為了在校園推廣種族共融，平機會在2023年3月首次推出「種族友善校園嘉許計劃」，鼓勵學校透過活動教導學生種族共融。參與計劃的學校須舉行各種學生活動和進行宣傳，在校園推廣種族平等和共融的信息。平機會在2023/24學年再度推出嘉許計劃，除了涵蓋不同種族背景之間的共融外，亦包括來自不同地域文化和原居地的群體，例如新來港人士、來自內地不同地區的香港居民或訪港者等。我們很高興今屆嘉許計劃的反應非常良好，參與的學校從去年60間大幅增加至179間，當中更有超過400名老師參加了平機會舉辦的種族友善校園培訓活動。

為響應3月21日「國際消除種族歧視日」及慶祝《種族歧視條例》生效15周年，平機會將舉辦一連串活動包括教育論壇及運動日，又會推出巴士車身廣告，以推動社會關注種族平等及共融。

學校以外，平機會亦積極在社區推動種族融和。平機會將會在4月21日舉辦「種族多元共融運動日2024」，邀請學校、企業和社區機構組成有不同種族人士參與的隊伍，參加多個運動項目，冀以體育會友，以競技促進交流、締結友誼。

種族融和的社會不單讓每個人可享有平等機會，亦可促進社會穩定及和諧。平機會將繼續和政府及不同持份者緊密合作，並希望藉着今年的「國際消除種族歧視日」，鼓勵市民大眾摒棄對不同族群的歧視和偏見，一起構建多元、共融和關愛的香港。

平機會透過「種族友善校園嘉許計劃」，鼓勵學校舉行宣揚種族共融的活動，以及安排老師接受培訓，學習如何建立共融校園。（資料圖片 / 洪嘉徽攝）

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