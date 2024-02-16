促進暢通易達、推動通用設計　共同創造共融環境

政府上周舉行了會議，跟進行政長官在2023年《施政報告》中提出，把通用設計及通達概念納入樓宇設計手冊，以推動長者友善的樓宇設計。平機會樂見政府積極推動通用設計及通達概念，並就現行法例和樓宇設計手冊進行檢討，目標在今年內提出改善建議。與此同時，平機會亦正積極推動各界採用通用設計，以創造共融環境，繼早前推出為餐飲業界而設的實用指南，平機會更舉辦「通用設計嘉許計劃2024/25」。計劃現正接受申請，歡迎公營及私營機構參加。



撰文：平等機會委員會主席朱敏健



通用設計的理念不只為殘疾人士提供便利，而是在貨品、服務和項目的設計上切合不同年齡、有不同殘疾或其他身體狀況的人士的需要，促使所有人，無論是長、幼、傷、健人士都可使用。

支持政府把通用設計納入樓宇設計手冊

上周二，財政司副司長以「推動長者友善樓宇設計」工作組組長身分召開了首次會議。該工作組是因應行政長官在2023年《施政報告》中提出的建議而成立，當中要求財政司副司長統籌相關政策局，就如何把通用設計及通達概念，更全面納入屋宇署發出的《設計手冊：暢通無阻的通道》以及相關規例和指引中。工作小組會檢討現行法例及樓宇設計手冊中有關長者友善的設計規定，並在今年內提出改善建議。

平機會一直致力推動政府制定包含通用設計原則的全方位設計手冊，以建造通達的建築環境及公共空間。對於政府將會檢討現行法例及樓宇設計手冊，並納入通用設計及通達概念，平機會十分支持。

把推廣通用設計列為優先工作項目

事實上，香港人口正面對急速高齡化，平機會預見暢通易達的設施將變得越來越重要。通用設計的理念不只為殘疾人士提供便利，而是在貨品、服務和項目的設計上切合不同年齡、有不同殘疾或其他身體狀況的人士的需要，促使所有人，無論是長、幼、傷、健人士都可使用。

為了應對這迫切的問題，平機會將推廣通用設計列為2024-2026年的《策略性工作規劃》的優先工作項目，並透過政策倡議、研究、公眾教育和與相關持份者共同合作，在不同範疇推動通用設計概念主流化，讓社會上不同人士都可平等使用各種設施、資源，參與社會。

推出「通用設計嘉許計劃」表揚及鼓勵各界採用通用設計

為加速建立通達無障的城市，平機會去年10月推出了《如何支援殘疾人士 — 餐飲服務通用設計實用指南》，為飲食業界提供簡易實用的指引，以服務有不同需要的顧客，並在去年11月舉辦「在餐飲服務中應用無障礙科技」研討會，聚集業界人士及資訊科技專家，探討如何在餐飲業廣泛使用無障礙科技。

平機會今年更推出「通用設計嘉許計劃2024/25」，表揚在提供通達建築環境方面表現突出的機構，鼓勵社會各界更廣泛採用適合所有人士的通用設計，包括但不限於殘疾人士、長者、照顧者、孕婦及育有兒童的家庭。「嘉許計劃」共設有5個申請組別，涵蓋日常生活中經常接觸到的環境。有興趣參與計劃的公私營界別機構可由即日起至2024年4月15日遞交申請，費用全免。

平機會推出「通用設計嘉許計劃2024/25」，表揚在提供通達建築環境方面表現突出的機構，鼓勵社會各界更廣泛採用適合所有人士的通用設計。有興趣參與計劃的公私營界別機構可由即日起至2024年4月15日遞交申請。

向政府提交《財政預算案》意見書以推廣通用設計

此外，平機會早前就2024-25年度《財政預算案》向政府提交了意見書，並就五大主題向政府提出了十項建議，其中一個主題便是推廣通用設計。

平機會建議政府預留資源，在全港持續進行實地審核和舉辦持份者活動，以加強在公私營界別推廣採用通用設計的原則。平機會亦建議政府設立種子資金，委派能充分理解不同使用者需要的專責獨立機構，協助政府在2024年內把通用設計原則納入樓宇設計手冊，以惠及所有使用者。該機構的專責團隊亦可協助向私營機構傳授通用設計方面的知識，並促使它們在樓宇設計以至服務提供各方面都能實施良好的常規。

平機會在今年內還會舉辦以暢通易達為主題的大型研討會，以及口述影像版的電影放映會，鼓勵不同界別人士積極參與討論、分享推廣和採納通用設計的經驗。平機會期望透過一系列的政策倡議和宣傳教育項目，與社會不同界別的持份者合作，一起建構通達無障、關愛共融的社會。

平機會推出「通用設計嘉許計劃2024/25」，表揚在提供通達建築環境方面表現突出的機構，鼓勵社會各界更廣泛採用適合所有人士的通用設計。有興趣參與計劃的公私營界別機構可由即日起至2024年4月15日遞交申請。（資料圖片 / 洪嘉徽攝）

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