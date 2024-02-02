「平等機會青年大使計劃」正式啟動　向大專生宣揚平等共融信息

青年是香港的未來，正如行政長官李家超在2023年施政報告中提到「青年興，則香港興」。要孕育青年、協助他們發展，讓年輕人認識並擁抱多元、平等和共融的理念，培養他們的正向思維和價值觀是相當重要。因此，平機會舉辦「平等機會青年大使計劃」，向年輕一代推廣平等機會和多元共融的價值，並透過體驗式學習活動，提升他們對平等機會的認識和體驗。今年是平機會第二次舉辦這個計劃，共招募了43位大專院校學生參加。近日平機會便舉行了計劃的首兩個活動。



撰文：平等機會委員會主席朱敏健



平機會主席朱敏健（前排右四）、平機會社會參與及宣傳專責小組召集人黃梓謙（前排左五）及平機會委員陳麗群（前排左四）與平等機會青年大使在「平等機會青年大使計劃2023/24」迎新聚會合照。

透過青年大使計劃推廣平等、多元和共融

為了向青年推廣平等機會和多元共融的價值，並將年輕的平等機會支持者團結一起，平機會在2022年推出首屆「平等機會青年大使計劃」。有見計劃反應良好，平機會遂於2023/24學年繼續舉辦青年大使計劃，並擴大了名額，讓更多大專學生能參與計劃，成為青年大使。

今屆的報名情況非常踴躍，我們收到來自18間院校接近170份的申請。經過評審委員會審視所有申請後，最終選出了43位大專生，成為本屆的平等機會青年大使。

「平等機會青年大使計劃」正式啟動

平機會已於1月27日舉行計劃的首個活動，正式啟動2023/24年度的「平等機會青年大使計劃」。在迎新聚會上，青年大使認識了平機會的工作範圍及反歧視條例，並進行破冰遊戲，加深彼此連繫。數名上屆青年大使亦有出席聚會，向新一屆的青年大使分享經驗及給予鼓勵。我、平機會社會參與及宣傳專責小組召集人黃梓謙及委員陳麗群均有出席聚會，為青年大使打氣。

在迎新聚會上，平等機會青年大使認識了平機會的工作範圍及反歧視條例，並進行破冰遊戲，加深彼此連繫。

青年大使學習成為視障和聽障人士領跑員

「平等機會青年大使計劃」主要是讓參加的大專學生透過一系列的體驗式學習活動，從而加深他們對平等機會的認識。第一場體驗活動在2月1日舉行，青年大使在香港傷健共融網路「猛龍長跑隊」教練的帶領下，學習如何與視障和聽障人士溝通並成為他們的領跑員，嘗試親身帶領殘疾運動員一起跑步。

在未來數月，平機會將會繼續舉行各式各樣的體驗式學習活動，包括參觀僱用殘疾人士及少數族裔人士的企業、參加社區多元文化之旅、反性騷擾培訓和無障礙社區探索活動。這些活動讓青年大使對平等機會有更深入的了解，並培育他們成為推動平等的生力軍，為社會帶來正面改變。

建立網絡傳揚平等機會價值

青年是未來社會的領袖，他們不只有活力，更具有創造力和改變社會的力量。我們希望透過「平等機會青年大使計劃」，凝聚一群對平等共融有強烈信念和具正向思維的青年，建立一個強大的網絡，將平等機會和多元共融等價值傳揚至社會不同角落，共同建設香港成為更平等、更關愛共融的城市。

平機會希望透過「平等機會青年大使計劃」，凝聚一群對平等共融有強烈信念和具正向思維的青年，建立一個強大的網絡，將平等機會和多元共融等價值傳揚至社會不同角落。（資料圖片 / 洪嘉徽攝）

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