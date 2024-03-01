推動平等及多元共融措施　實踐企業ESG策略

ESG，即「環境、社會及管治」，近年成為企業實現長期、可持續發展的核心策略，亦是上市公司的重要營運指標。平機會一直積極支持不同界別和類型的企業，包括中小企，制定推動平等機會及多元共融的措施，實踐企業及社會的價值。平機會早前舉行了研討會，為中小企提供實用資訊，鼓勵它們實施平等及多元共融政策，提升社會責任及企業管治。



撰文：平等機會委員會主席朱敏健



為了讓中小企及其商業夥伴更了解如何在工作間通過推動平等機會，從而提升企業管治，平機會在2月28日舉行了一場「擁抱平等機會 促進ESG」研討會，就在工作場所打擊性騷擾、促進種族共融和採納通用設計這幾方面提供實用意見。

舉辦研討會分享制定平等機會措施的實用貼士

根據工業貿易署數字，本港共有超過36萬家中小企業，佔全港企業總數98%以上，合共聘用了超過44%的私營機構僱員。中小企不單對本港經濟的發展十分重要，對實現ESG以至社會的整體可持續發展目標亦扮演關鍵角色。

平機會尤其關注中小企業實踐ESG的目標，並一直鼓勵及協助各個界別的企業，制定平等機會的政策，持續改善工作環境。為了讓中小企及其商業夥伴更了解如何在工作間通過推動平等機會，從而提升企業管治，平機會在2月28日舉行了一場「擁抱平等機會 促進ESG」研討會，就在工作場所打擊性騷擾、促進種族共融和採納通用設計這幾方面提供實用的意見。

鼓勵實施平等機會政策實踐ESG

來自平機會反性騷擾事務組、少數族裔事務組及負責「通用設計嘉許計劃」的代表，在研討會上作專題分享，就兩性平等、種族共融和通用設計三個不同範疇，提供實用貼士，以助企業建立多元、平等及共融的工作間。

預防職場性騷擾是社會及管治的重要元素。僱主有責任為僱員提供一個安全、沒有性騷擾的工作環境，並應實施性騷擾零容忍政策及制定預防反性騷擾措施，例如設立申訴機制、委派指定人士處理投訴和安排培訓課程等，從而做好風險管理，減低有關事件對企業的影響。

平機會主席朱敏健在「擁抱平等機會 促進ESG」研討會中致辭，鼓勵中小企實施平等及多元共融的措施，提升社會責任及企業管治。

另外，建立多元共融的職場文化，是實踐ESG的重要策略。香港交易所在2022年更新了《企業管治守則》，不再接受董事會只有單一性別成員的上市申請人，而現有上市公司也須於2024年年底前遵守規定，委任最少一名另一性別的成員加入其董事會。除了性別，種族多元化亦不容忽視。為了鼓勵企業營造種族多元共融工作間，平機會在2018年推出《種族多元共融僱主約章》，讓僱主明白僱用多元人才對企業的好處，藉此推動不同種族群體的平等就業機會。研討會上，少數族裔事務組代表介紹《約章》內有關共融政策、文化及環境的九項指引，例如在招聘、晉升過程中對任何種族人士一視同仁、加強僱員對種族共融的意識、了解不同種族在溝通及政策上的需要。

不少重視ESG概念的企業都會標榜產品、服務及設施採納無障礙設計，若企業能把通用設計的概念融入，建設全民可用並以使用者為本，又能切合不同年齡、能力及處於不同人生階段的環境、產品、服務及設施，定可擴展潛在客戶群及求職者市場。平機會今年推出的「通用設計嘉許計劃」正好配合社會責任中所涵蓋的客戶和社區多元化、公平及包容性等原則，讓參與計劃的機構可向目標客群甚至廣大市民展示它們提供的設施和服務的暢通易達程度，與持份者建立良好關係。平機會代表在研討會上便介紹了這個新計劃，並呼籲中小企報名參加。

ESG，即「環境、社會及管治」，近年成為企業實現長期、可持續發展的核心策略。平機會關注中小企業實踐ESG的目標，並一直鼓勵及協助各個界別的企業，制定平等機會的政策，持續改善工作環境。

ESG策略為企業帶來效益

事實上，中小企將 ESG融入其營運策略，可為企業帶來多重效益。在企業發展方面，完善的ESG規劃可以建立正面的品牌形象，吸引投資者和客戶，拓展市場機會和提升市場佔有率；而企業推出的措施符合法規要求亦可避免潛在風險。僱員方面，平等和共融的工作環境可吸引和留住人才，提升生產力及營運效率的同時，亦可降低營運成本。

要成功實踐ESG，設定具體可量度的目標、持續監控、提升透明度和溝通等都非常重要。平機會希望研討會能提供一個平台分享見解，讓企業找出可進步的領域，調整其策略和做法，以持續改進ESG表現，創造長遠價值，保持競爭力。

要成功實踐ESG，設定具體可量度的目標、持續監控、提升透明度和溝通等都非常重要。平機會希望研討會能提供一個平台分享見解，讓企業找出可進步的領域，持續改進ESG表現，創造長遠價值，保持競爭力。（資料圖片 / 洪嘉徽攝）

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