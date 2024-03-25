復活節｜港鐵加強四條列車服務　增約300班車　K52A線清明加班次

港鐵表示，將於本周五起四天復活節假期期間（3月29日至4月1日）加強港島線、荃灣線、南港島線及迪士尼線部分時段列車服務，合共增約300班車。

港鐵屯門站及曾咀靈灰安置所港鐵巴士K52A路線在本月16日起，至至復活節假期期間、清明節當天以及隨後兩個星期六、日，大部分時段班次加密至約15至30分鐘一班。

同時，為配合政府「藝術@維港2024」，港鐵將加密港島線及荃灣線黃昏及晚上時段之列車班次。



港鐵表示，將於本周五起四天復活節假期期間加強港島線、荃灣線、南港島線及迪士尼線部分時段列車服務。（資料圖片/廖雁雄攝）

港鐵表示，將於本周五起四天復活節假期期間（3月29日至4月1日）加強港島線、荃灣線、南港島線及迪士尼線部分時段列車服務，合共增約300班車，以配合市民外出的交通需要。

港鐵又指，為配合政府以維港兩岸為主軸舉辦的大型戶外藝術計劃「藝術@維港2024」，港島線及荃灣線分別於黃昏及晚上時段，會加密列車班次，方便市民及旅客於假期期間前往中環海濱一帶觀賞發光藝術裝置，以及參加不同藝術文化活動。

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當中南港島線方面，全日三個時段會加強服務，包括早上7時至9時、下午1時至4時及傍晚5時至7時；迪士尼線則會於上午9時至9時30分，以及晚上6時至7時兩個時段，加密班次至約5分鐘一班車，以便利沿線居民及進出主題樂園的人士。

港鐵表示，將於本周五起四天復活節假期期間加強四條鐵路列車服務，合共增約300班車。（港鐵提供）

而為方便市民掃墓，港鐵指，來往港鐵屯門站及曾咀靈灰安置所的港鐵巴士K52A路線由本三月16日起，至復活節假期期間、清明節當天以及隨後的兩個星期六、日大部分時段，班次由約60分鐘加密至約15至30分鐘一班車。

港鐵預計，復活節假期期間出行人流較多，呼籲乘客為行程預留充裕時間。另外，東鐵線羅湖站、落馬洲站及高鐵香港西九龍站會加強廣播和指示，以及加派職員協助跨境乘客。港鐵將密切監察各鐵路線的營運情況，適時調整列車服務。