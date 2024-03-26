國泰商務客食沙律見飛蛾屍　投訴後無回音　國泰致歉：已安排聯絡

國泰飛機餐驚現大飛蛾！有乘客網上發文投訴，指一家四口3月16日乘國坐國泰CX138商務客位，於澳洲悉尼返回香港，其間家人進食沙律，竟見到一隻完整的大飛蛾屍體，隨即作嘔胃痛、兩日不能進食。該名乘客指向空中服務經理反映後，對方承諾48小時內交代，但最終一星期過去，國泰仍未有任何音訊。



國泰航空回覆指，知悉事件後已安排同事與顧客聯絡，正就事件作詳細調查，為受影響的顧客衷心致歉。



有乘客網上發文投訴，坐國泰返港時，家人進食沙律竟見到一隻完整的大飛蛾屍體。（網上圖片）

有乘客昨晚（25日）在Facebook群組發文，指一家四口3月16日乘坐國泰CX138商務客位，由澳洲悉尼返回香港期間，其家人於飛機上用餐，食沙律時驚現有一隻完整大飛蛾屍體於食盤內。

投訴人指時隔逾一星期無回音

該名乘客指，家人隨即作嘔及胃痛，之後兩日都不能進食。乘客指，當時空中服務經理曾承諾會在48小時內，會向其跟進事件及給予交代，可惜經過48小時後也無人聯絡及跟進其家人健康情況，直至昨日（25日）、時隔逾一星期，仍未得國泰回音。

該名乘客批評國泰服務一落千丈，希望管理層正視問題。

國泰航空。（資料圖片／余俊亮攝）

國泰航空回覆指，在知悉事件後已安排同事與顧客聯絡，正就事件作詳細調查，並再次為受影響的顧客衷心致歉。