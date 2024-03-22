國泰取消航班｜林紹波再致歉　議員批機師數不復疫前　復運力成疑

立法會經濟發展事務委員會今早（22日）開會，討論國泰去年底至今年初取消逾700班航班事件，並要求國泰代表回應機師不足，以至未來運力恢復情況等，多名議員追問致會議一度延長多半小時。



國泰行政總裁林紹波透露，國泰去年已從本地機師培訓課程，聘請461位見習機師；近兩年亦有約250名被裁機師回巢，稱已有完善計劃招募人手。不過有議員就質疑，國泰現時僅有2,600名機師，未來增聘多500名機師仍不達疫情前人手水平，認為國泰應與航空學院合作以培訓更多人手。



國泰航空年初接連取消多班航機，引起各界高度關注。立法會經濟發展事務委員會今早（22日）開會討論有關事項，國泰行政總裁林紹波、營運及航空服務總裁麥皓雲出席回應議員提問。（盧翊銘攝）

林紹波：取消航空不理想 主動取消屬迫不得已

林紹波在會上先重申，去年12月底流感高峰期令缺勤顯著上升，為確保航務穩定而取消航班，情況並不理想，並再次致歉。他強調，主動取消屬迫不得已，而自1月初取消後，已無航班因候勤機師不足而取消。

林紹波又說，已向民航處提交工作小組調查報，有信心不會再發生同類事件，強調今次事件為短期航班、人手規劃失誤所致，非結構性人手不足。

立法會經濟發展事務委員會今早（22日）開會討論有關事項，除了委員會本身成員，亦有其他議員出席，包括民建聯議員梁熙。（盧翊銘攝）

議員質疑未用盡方法增人手 促與航空學院合作培訓機師

被問到國泰聘請機師情況，以及會否培訓、聘請更多本地機師時，林紹波就指，過去依靠公司的本地機師培訓課程，每年可聘請約100名見習機師，去年招聘拓展至內地後，則共聘請461位見習機師，亦有250名被裁機師回巢。

工聯會陸頌雄就質疑，國泰疫情前有3,800名機師，現時即使多聘500名機師，機師數目亦未達疫情前的規模。林紹波僅稱，現時團隊有共2,900名本地、海外機師，人數比率各佔一半已是歷史新高。

民建聯陳恒鑌批評，國泰因人手不足而「暴力」取消航班，影響香港聲譽以及市民出行，不過國泰卻未有與航空學院合作，以培訓更多人手解決，「顯示畀社會睇你哋係用盡所有方法（恢復運力）。」

民建聯陳恒鑌稱，國泰需要「顯示畀社會睇你哋係用盡所有方法（恢復運力）。」（盧翊銘攝）

而林紹波回應時則僅表示通關後與法蘭克福、新加坡相比，國泰運力已恢復得不錯。陳恒鑌兩度打斷林紹波，斥「唔係想聽呢啲，呢啲全部講過晒」，林紹波未有正面回應，強調國泰已有大規模、「行之有效」的見習機師培訓。

林紹波後續亦提到，2020年國泰港龍裁員屬迫不得已，而過去兩年亦有2,000名員工重新加入團隊，未來非常歡迎有經驗員工回巢。他指，未來會增聘5,000名員工至2.9萬人，以達到今年集團員工淨增長目標，他又指已有完善計劃招聘、培訓員工。

田北辰問疫情前病假率未被回應 葉劉淑儀打斷稱「第日同國泰跟進」

至於實政圓桌的田北辰則問到，與疫情前2018年相比，取消航班事件發生時機師病假率為多少。國泰營運及航空服務總裁麥皓雲僅指，去年平均每日有10名機組人員缺勤，比2022年低；但到12月中，則上升至平均20人，至同月26日更有27人，並持續至剩下的日子，因而決定取消部份航班。

實政圓桌議員田北辰在會上問及，與疫情前2018年相比，到底取消航班事件發生時機師病假率為何，唯未得到正面回應下；被主席葉劉淑儀打斷指，「你第日同國泰跟進，因為有好多議員排緊隊」（盧翊銘攝）

疫情三年虧損340億 目前尚欠政府97.5億

田北辰批評對方未有回答問題，打算繼續追問時，委員會主席葉劉淑儀則打斷他繼續提問，「你第日同國泰跟進，因為有好多議員排緊隊」、「無法子㗎啦，每位議員可能都認為無答到」。

經民聯林建鋒、新民黨容海恩則問及國泰今年有盈餘下的資金流向。林紹波回應指，去年是國泰第一年重建，財務上隨即有成果，已回饋政府在內等各界支持者，當中包括回購政府買入的優先股、以及投資機隊、產品等。他續指，上年度雖賺得98億，但疫情3年間共虧損340億，而去年底有盈餘下，已向政府返還一半優先股以及22億股息，目前尚欠97.5億。