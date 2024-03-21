國泰取消航班｜機師工會促獨立調查航空業　研是否讓太古控制國泰

撰文：何瑞芬
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立法會經濟發展事務委員會明（22日）討論國泰航空去年底突然取消多個航班事宜，由國泰機師組成的香港航空機組人員協會向委員會提交意見書，認為國泰在報告中將事件原因歸咎規劃問題及低估機師備勤數目，但事實是國泰在疫情中解僱逾千名機師，及削減機師薪酬福利導致大批機師離職引起。

協會建議政府獨立調查香港航空業，特別考慮是否讓太古集團、一家英資公司繼續控制國泰，並應積極支持其他本地航空公司以促進市場競爭。

立法會經濟發展事務委員會明（22日）討論國泰航空去年底突然取消航班事宜，由國泰機師組成的香港航空機組人員協會向委員會提交意見書，認為國泰在報告中將事件原因歸咎規劃問題及低估機師備勤數目。（資料圖片／余俊亮攝）

香港航空機組人員協會今日（21日）向立法會經濟發展事務委員會提交意見書，書寫整整三頁控訴國泰亂象。協會表示，民航處引述國泰取消航班報告，將事件完全歸咎於「內部規劃問題及低估機師備勤情況」，又指「國泰規劃團隊缺乏經驗及數碼能力預估機組人員人手」。協會認為屬錯誤資訊，強調國泰營運數十年，有專業的排班規劃團隊，更大量投資在排班數碼系統上，領先行業。

協會認為，大量航班取消並非短期問題，更揭發長期機師人手不足狀況。協會批評，國泰在疫情前原本僱用近4,000名機師，但在疫情中解僱1,000名機師，更大幅削減機組人員薪酬待遇，眼白白看着1,000名機師辭職流失。協會直言不理解國泰失去2,000名機師，在去年只增聘少於150名機師情況下，對外宣稱只需額外增聘1,300名機師可恢復100%運力。

協會表示，立法會應考慮政府之前用公帑注資國泰是否用得其所，並討論當日國泰是否可以不停運國泰港龍而是考慮出售，以及國泰有否違反勞工法例等。

協會更認為，隨十四五規劃提到香港作為國際航空樞紐的重要性，建議政府應獨立調查香港航空業務，特別考慮是否讓太古集團、一家英資公司繼續控制國泰，並應積極支持其他本地航空公司以促進市場競爭。

國泰航空在去年12月至今年2月底，共取消700多班航班，運輸及物流局要求國泰提交報告。經民航處審視國泰報告後，指其規劃團隊缺乏經驗和數碼能力，無法充分預測機組人員資源的需求，國泰需確保其各部門能夠有效地溝通，及航空服務保持持續性及定期性。

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