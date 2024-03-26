林卓廷等涉721暴動　第三被告見白衣人向女子施襲　甚麼都做不到

元朗721事件，前立法會議員林卓廷等7名「非白衣人」被控暴動案，今（26日）在區域法院續審。第三被告續自辯，指他當晚與朋友到元朗站月台，欲提醒下車的乘客途經雞地白衣人聚集一帶時要小心。他後來聽到付費區傳來大叫聲，發現有8至10名持棍白衣人追打一名女子，當時欲阻止襲擊卻發現「做唔到啲咩」，僅能站在原地看著白衣人施襲。



上月台提醒到站乘客要小心

辯方資深大律師潘熙庭上播放多段閉路電視片段，以顯示第三被告陳永晞當日在元朗站內的行蹤。陳憶述，當晚10時32分，他和朋友John經K出口進入元朗站，在非付費區逗留約一分鐘後入閘，經最接近的扶手電梯上月台。陳解釋當時和John考慮過後，決定到月台向在元朗站下車的乘客講述雞地的情況，提醒他們要小心。

第三被告陳永晞，稱當日曾見8至10名持棍白衣人向女子施襲。(資料圖片)

見8至10名白衣人持棍襲擊女子

約4分鐘後，陳突然聽到付費區傳來大叫聲，隨即經樓梯跑往付費區欲查看情況。途中，陳見下方有一名女子遭8至10名持棍白衣人追打。陳官即問陳衝下樓梯有何意圖。陳表示當時想看能否阻止襲擊事件發生，但在該刻未想到辦法。

僅能站在柱前看白衣人施襲

陳續指，他到達樓梯底後跑往襲擊地點，發現自己「做唔到啲咩」，僅能站在一根柱的前方看著白衣人施襲。不久後，有一名白衣人持棍指嚇陳，陳則向後退一步，白衣人見狀未有再針對陳並轉向他人。

事發經過。(詳看下圖)

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見白衣人散去即查看女子情況

白衣人施襲後離開元朗站。陳見狀上前查看早前被追打女子的情況，然後到客戶服務中心要求職員報警，並索取急救箱。當時周邊亦有不少人稱已報警，故他認為無需再報警，相信警方快將到場。

認為白衣人因犯完法逃離現場

陳官關注到，白衣人當時為何要離開元朗站。陳認為，打人明顯是一個犯法行為，而「犯完法逃離現場」屬合理反應。他在等候警方到場期間，拍下了地下血跡和斷棍的兩張照片，以作紀錄。

7名被告依次為林卓廷（46歲）、庾家豪（39歲）、陳永晞（41歲）、葉鑫昇（31歲）、鄺浩林（26歲）、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲），同被控一項暴動罪。

案件編號：DCCC 1106/2020, DCCC 1132/2020