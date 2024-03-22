林卓廷渉721暴動　被告稱留現場非想增聲勢　大家都想保護大家

元朗721事件，前立法會議員林卓廷等7名「非白衣人」被控暴動案今（22日）在區域法院續審。案發時任職「1823政府一線通」客戶服務主管的被告續接受盤問，控方指被告當時有機會離開現場，卻選擇留守，借此壯大閘內人群的聲勢，又指他曾把一名被白衣人襲擊的男子拉回閘，指他與該人有默契。被告承認他沒有趁機會離開，但否認意圖增加聲勢，又稱他把那名受襲的人拉回，其心態是：「大家都想保護大家。」



控方對七名被告的指控。(詳看下圖)

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未離開非意圖增加聲勢

被告庾家豪（39歲）今在庭接受盤問，控方指庾案發時曾有一段時間在閘內人群中，人群的前線有人打開雨傘，發生衝突時，被告曾從雨傘後方走到前方，庾同意。控方續指庾當時大可退後，並在雨傘後方離開，但他選擇留下，藉人多勢眾增加聲勢，為閘內人群壯膽。庾僅同意他有機會離開，但否認意圖增加聲勢。

當時大都想保護大家

控方又指庾在閘機附近時，曾與一名穿黑背心的男子，合力將一名男子拉入閘內，之後又獨自將另一名持紅傘男子拉回閘內。控方質疑庾與這些人的行動有默契，因他拉扯這兩名男子時，他們均沒有回頭望或抗拒，而是隨庾的動作移動。庾稱當時留意這兩人因想保護閘外遇襲的人而被打，他想拉兩人入閘，因容當時：「大家都想保護大家。」又認為該男子因而未有回頭。控方質疑該男子當時想出閘外助遇襲的人，庾卻把他拉回，只會令閘外的人被打得更犀利。庾同意，但稱當時未能考慮這麼多，只知該兩名男子正遭襲擊。

事發經過。(詳看下圖)

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在場女友未受襲擊

控方續指，庾的女友當時亦接近閘機，但庾未有保護女友。庾稱他當時的想法很多，即想保護自己和女友，亦想與閘內人士「互相保護」，故見到有人被打時，就會將對方拉走，他的女友雖接近閘機，但未有受到襲擊。控方最後指，庾兩次將自己置身於危險中，並衝往襲擊地點，庾同意。

7名被告依次為林卓廷（46歲）、庾家豪（39歲）、陳永晞（37歲）、葉鑫昇（31歲）、鄺浩林（26歲）、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲），同被控一項暴動罪。

案件編號：DCCC 1106/2020, DCCC 1132/2022