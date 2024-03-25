林卓廷等涉721暴動　第三被告遇白衣人被叫離開　稱當晚會有嘢

元朗721事件，前立法會議員林卓廷等7名「非白衣人」被控暴動案，今（25日）在區域法院續審。第三被告陳永晞今午出庭自辯，指案發當晚本打算與朋友前往雞地食糖水，途中見到有逾百名白衣人在橋上聚集，並遭白衣人用棍指嚇和質問他們是誰。對方在知悉他們是街坊後，著他們快點離開並稱：「今晚呢頭會有嘢。」陳友人隨後決定返回地鐵站，以提醒有機會經過此處的人要避免危險。



曾在中銀及德意志銀行任職

陳永晞作供指，他自中三起轉至英國求學，之後先後在英國和紐西蘭讀大學，2006年完成商業學士學位後回港。及至2010年起，陳在中國銀行（國際）任職客戶經理，2017年起到德意志銀行任職，案發時任職副總裁，直到2020年因本案被捕後離職。

第三被告陳永晞稱當晚與朋友往食糖水時，曾遇白衣人，對方得知他們是街坊後叫他們盡快離開，又稱當晚會有嘢。(劉安琪攝)

強調無任何政治聯擊

陳續指，他於2016年購入元朗Grand Yoho一單位，2019年12月當選業主委員會委員。陳選擇擔任業主委員會委員，是因為他欲為改善社區環境出一分力。陳另指，他並無任何政治聯繫。

原與朋友到雞地食糖水

代表陳的資深大律師潘熙展示案發時的照片，潘問陳是否認識在他身旁的男子，陳指該為男子是他的朋友John，又指他倆自小認識，在中銀國際和德意志銀行均為同事。John亦居住於Grand Yoho第二座，兩人不時會到雞地一帶食糖水。案發當日是星期日，陳不用上班，他早上及下午均留在家中，直到晚上9時45分，John提意一同去食糖水，便在形點商場中庭會合。

白衣相機男著快離開指當晚會有嘢

至10時13分，兩人離開商場沿明渠前往雞地的B仔涼粉方向，途經鳳攸北街休憩處時，陳見到橋上有不下100名白衣人聚集，大部份人手持棍狀物。白衣人留意到他們經過後，其中一人立即用棍指向陳及John，並問：「你地係邊個？」另一名手持相機的白衣男子見狀上前制止該持棍男子，並問陳：「你地喺到做咩？」陳回應：「我地係街坊，嚟食糖水。」持相機男聽罷稱：「如果係街坊就快啲離開，今晚呢頭會有嘢。」

事發經過。(詳看下圖)

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返西鐵站想提醒人免危險

陳與John即截返形點商場，途中John想起曾收到一些消息，指721當日會有白衣人聚眾打人。兩人因而認為有需要往西鐵站，陳說：「睇下有無方法可以提點佢地避免危險。」

法官另問及兩人當日的衣著，陳指他當晚身穿綠色短袖上衣，John則身穿深藍或深綠的短袖上衣。

7名被告依次為林卓廷（46歲）、庾家豪（39歲）、陳永晞（41歲）、葉鑫昇（31歲）、鄺浩林（26歲）、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲），同被控一項暴動罪。

案件編號：DCCC 1106/2020, DCCC 1132/2020

控方對七名被告的指控。(詳看下圖)