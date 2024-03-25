林卓廷等涉721暴動　何桂藍未遇襲仍射水　次被告稱無力感重

元朗721事件，前立法會議員林卓廷等7名「非白衣人」被控暴動案，今（25日）在區域法院續審。上周開始作供的次被告庾家豪，今續接受控方盤問。控方指庾雖聲稱為阻白衣人襲擊而射水，但影片所見，當時前《立場新聞》記者何桂藍並未遇襲，又指庾當時應意識到有人使用滅火筒，卻沒有後退或離開，反而走到前方。庾同意這是他當時的反應，並稱因當時無力感好重，整個人「呆咗」，未能留意到身旁人的動向。



庾稱為阻白衣人襲擊而射水

被告庾家豪(39歲)被指當日曾在閘內向白衣人射水，庾自辯時解釋，當時為阻止白衣人攻擊他人，並非想襲擊白衣人。控方卻指前「立場新聞」記者何桂藍後來曾向右邊移動，似是在避開水柱，但何未有遇襲。庾同意，但指當時有白衣人在何附近。

次被告庾家豪被指當晚曾在閘內向白衣人方向射水。(資料圖片)

控方質疑射水未能停止紛爭

控方續指，在閘內人士向外射水後，白衣人並未繼續追著何，轉而望向閘內的人士。庾同意，指射水人士成功令施襲者和受害人的距離擴大。控方質疑，射水行為未有因而停止，庾亦未有阻止該射水人士，之後更曾伸手調整水喉射擊的方向，但當時何並未受襲。庾同意，但指白衣人距離何僅一兩步距離，故他想繼續保持兩人的距離。至於水喉後來瞄準的方向，庾指水喉非由其控制，他不清楚另一人的目的為何。

控方另提及，當人有閘內人士高呼：「要拉住兄弟」，庾其後的行動可見他視自己屬於兄弟的一群，需要「互相保護」，庾不同意。

事發經過。(詳看下圖)

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當時無力感很重未留意到身邊人動向

庭上之後續播放片段，顯示現場突然有煙霧噴出。庾稱記憶中煙霧並無特別的味道，估計煙霧應是由滅火器噴出。控方指庾當時認知閘內有人使用滅火器，但卻未有退後或離開，反而衝到閘內人士的前線並停留了一段時間。庾同意，並稱他當時的「無力感好重」，不知道自己可以做到什麼，感到整個人「呆咗」，未留意到身邊人的動向。

控方繼而指出，當人人都向後退時，庾仍選擇留守在前線，是藉人多勢眾為閘內人士增加聲勢，庾不同意。

控方對七名被告的指控。(詳看下圖)

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7名被告依次為林卓廷（46歲）、庾家豪（39歲）、陳永晞（37歲）、葉鑫昇（31歲）、鄺浩林（26歲）、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲），同被控一項暴動罪。

案件編號：DCCC 1106/2020, DCCC 1132/2020