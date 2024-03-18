林卓廷渉721暴動　時任區議員：警方打個電話　事件便不會發生

元朗721事件，前立法會議員林卓廷等7名「非白衣人」被控暴動案續審。時任元朗區議員黃偉賢今（18日）接受控方盤問，控方質疑黃當日明知可能有人會到元朗「搞事」，但未盡力返回元朗，任由事件發酵，意圖「置身事外」。黃不同意，指控方說法「本末倒置」，在警方未採取能採取的執法行動的情況下，反指責他「無盡力趕入元朗制止事件發生」。黃更指出，警方當日只要打一個電話給鄉事，事件便不會發生。



黃重申從來不覺當天會出事

黃偉賢今接受盤問，控方質疑黃當日為何不聯絡其他屯朗選區區議員，以一起商討和解決事件。黃解釋指，警方數月前已收到相開的消息，並向黃表示他們有部署、有安排。加上，黃亦曾向鄉事區議員查詢事件，對方亦回應稱僅「表下態」。故此，黃從來不覺得當天會出事，直言認為如果警方不想有事發生，在雞地便不會有白衣人聚集。

事發經過。(詳看下圖)

+ 10

控方另關注到，黃和林相約一同到元朗，卻未有約定具體見面時間和地點。黃指他們並非事前有計劃地相約到元朗，且某些事「唔係等齊人先做到，邊個去到先咪邊個做」。

指警方打個電話便可以擺平事件

控方續問及，黃當時為何不再致電鄧警長說明事態嚴重，黃稱：「已經出咗事，仲打來做乜。」黃又重申，他作為33年的元朗區區議員，他能肯定地說，如果警方不想有事發生：「打個電話已經可以擺平件事。」甚至不需動用警力。

要做嘢無需等到21號

控方之後指出，警方在處理2019年的大型社會事件時，亦未能立即平息事件，質疑黃案發時對元朗警力有過大信心，忽略了721當天的確有人會「搞事」。黃回應指，警方早在7月19日便收到相關消息：「要做嘢唔需要等到21號。」而是需要防範於未然，只須打個電話給鄉頭即可，問題與人手無關，稱：「除非，主控你同我講警方無做過野，所以發生呢件事」。

元朗區前區議員黃偉賢稱警方只要打個電話給鄉事，事件已不會發生。(劉安琪攝)

黃不覺有何能力能制止事件

控方再指，黃相信或可能相信當時有人會入元朗「搞事」，但未盡力進入元朗，任由事件發酵。黃不同意，稱：「我唔知我早啲番入去，有咩能力制止件事。」

指控方說法本末倒置

控方最後指出，黃案發時故意不留在元朗，藉以「置身事外」，並在鄧警長著其勸喻林不要入元朗時，黃僅表示「無能為力」。黃不同意，質疑控方所稱的「置身事外」為何意：「講到同啲聚集既白衣人有聯繫咁。」黃又指控方說法「本末倒置」，在警方未完成其執法行動的情況下，反而指他「無盡力趕入元朗制止事件發生」。

7月21日元朗白衣人襲擊西鐵站乘客事件中，有人被打至背部留下多條傷痕。

西廚稱好多白衣人即被圍毆

辯方之後讀出遇襲事主蘇梓朗的口供，他案發時在形點的一間餐廳任職西廚，當日晚上9時50分下班後回家。途經案發地時，蘇見到一群白衣人聚集，便自言自語稱：「真係好多白衣人」。一群白衣人聽罷包圍蘇，稱：「你講乜野白衫人！」、「你講乜嘢！你係乜嘢人」，繼而用棍狀物襲擊蘇。

送院後需留醫3天

蘇隨即逃走，並大叫：「我啱啱收工，你地打錯人。」之後聽到有人回覆：「快啲走，走慢啲，幫唔到你。」約3至4分鐘後，蘇再聽到有人說：「唔好打，佢著廚房鞋，啱啱收工架咋。」白衣人隨後散去。蘇最後到附近的便利店報警，並獲安排到醫院接受治療，留醫3日後出院。

7名被告依次為林卓廷（46歲）、庾家豪（35歲）、陳永晞（37歲）、葉鑫昇（31歲）、鄺浩林（26歲）、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲），同被控一項暴動罪。

案件編號：DCCC 1106/2020, DCCC 1132/2020