東九文化中心LED花海｜白花添色後再加裝飾　射燈映照彩色熱氣球

東九文化中心的LED花海上周三（20日）曝光後，因白日下滿滿的「白玫瑰」被網民嘲作靈堂，引起社會熱議。觀塘民政事務處繼上周六（23日）調整設計，將部份白花添上橙色及粉紅色後，昨晚（26日）再於花海旁邊梯級添加熱氣球裝飾，務求令現場更顯繽紛。



▼3月26日 添加彩色熱氣球裝飾▼



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《香港01》記者昨晚於現場發現工人仍在佈置場地，以手推車運來多個不同顏色的熱氣球裝飾，然後安裝於花海旁邊的梯級，梯級上設有小射燈映照熱氣球。已加上橙色及粉紅色玫瑰的花海同時亮燈。

▼3月23日 東九文化中心加插粉紅色和橙色LED花款▼



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網民嘲白色花海似靈堂 民政處調整設計

民政事務總署支持各區青年社區建設委員會，設置富有特色的打卡地標，觀塘區其中一項目在東九文化中心外階梯設置LED花海，原定在3月26日舉行亮燈儀式。惟上周三（20日）首度曝光後，被網民嘲作靈堂，引起熱議。

▼3月20日 日間白花海初次曝光惹起熱議▼



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花海翌日（21日）換上綠色帆布覆蓋，觀塘民政事務處同日解釋，佈置仍在施工中，因此於施工地點蓋上綠色帆布以策安全。兩日後花海出現新設計，《香港01》記者上周六（23日）發現，現場除保留部份原有的白玫瑰外，部份白花換成橙色及粉紅色。至昨晚（26日）現場仍在佈置中。

▼3月21日 惹起熱議後被綠色帆布遮蓋▼



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預算開支50萬元 原定3.26亮燈式

區議員張琪騰於電台節目表示，LED花海的預算開支為50萬元，原定在3月26日舉行亮燈儀式，展期為3個月。

▼3月20日 晚間亮起藍燈測試有不同效果▼



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觀塘民政事務處日前（21日）表示會適度調整設計，原定下周二（26日）舉行的亮燈儀式或延期舉行，會爭取於3月內完成和正式開放。