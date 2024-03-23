東九文化中心白花添橙紅　未能吸引他打卡：好咗啲但都唔post IG

東九文化中心的LED花海周三（20日）曝光後，引起社會熱議，花海今日（23日）現新設計，保留部份原有白花外，部份白花添上橙色及粉紅色。現場所見，花海不再白茫茫一片，不少途人經過拍照，惟他們未有為這片花海多加停留，多經過隨手拍一兩張相便匆匆離開。有年輕人認為花海比之前白色「好咗啲」，但他仍不會在花海前打卡，因覺這花海背景不吸引「影完都唔post IG啦」。



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市民馮先生今日和朋友經過東九文化中心，他看到對出的LED花海後，覺得花海都「ok嘅，已經比之前白色好咗啲，50萬都算係咁啦」，不過，他表示不會在花海前打卡，「如果作為要post IG嘅地方，打卡就唔係好吸引」；此外，他指，之前未有花海的時候，他多與朋友坐階梯談天，現時有了花海反而「阻住咗」。

建議設路線指引：小眾地方冇人識嚟啦 得本區人知

李女士認為，花海可為這片公共空間增加氣氛，她每次收工都會經過東九文化中心對出的樓梯，她覺得設花海後，人流比平時多；但是，她不認為這花海可吸引到市民和旅客特意前來，「我覺得機會微啲，呢到小眾地方冇人識嚟啦，旅客係都去大型景點」，她亦表示，旅客就算真的知道這裡有打卡地點，他們也不熟知前來九龍灣的路線，「得本區人先知」，她因此建議政府可在地鐵、沿途路線多加指示，指引旅客前來。

不過，就算或未能吸引旅客，她也對花海裝置感開心，「本地市民都有權享受」，相信都能帶動社區人流，並在附近消費，將來附近的東九文化中心開幕，繼花海後，她相信可再吸引人流前來參觀，帶動地區經濟。

有市民覺「50萬得咁少花」不值

至於市民李小姐和溫小姐亦相信花海不會吸引到旅客前來，「旅客唔會特登過嚟，市民最多路過睇下」，她們亦認為這些假花裝置成本50萬「好唔值」，「50萬得咁少花」，認為如果可佈置更多將會效果壯觀些，「鋪埋隔離樓梯就多啲靚啲，不過嗰邊有草冇可能剷走草皮整假花」；不過她們上次路過見只得白色，「之前好似靈堂」，覺今次有混合其他顏色「靚好多」，「啲花有色，企喺到影相都襯得膚色靚啲啦，得白色肯定唔靚」。

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觀塘民政處稱布置仍需適度調整 爭取本月內正式開放

觀塘民政事務處回覆指，目前有關布置尚未完成，仍在進行施工，觀塘民政處正與承辦商密切跟進LED花海的組裝工作，包括考慮日間和夜間的視覺效果，由於有關布置的設計仍需要進行適度調整，會爭取於3月內完成和正式開放。