東九文化中心LED花海｜麥美娟：民政處納民意改良　令打卡受歡迎

東九文化中心的LED花海在施工期間，一片白花景觀上周曝光後，引來社會熱議，至昨日（23日）加添橙色及粉紅色的LED花，打破「靈堂」的觀感。

民政及青年事務局局長麥美娟今日（24日）表示，該打卡點的工程進行中，期間受到社會關注，市民積極提供意見，當區民政處吸納意見去改良，是一個良性互動，歡迎市民續就打卡點或其他服務向政府提出意見。



▼3月23日 東九文化中心加插粉紅色和橙色LED花款▼



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麥美娟今日出席活動後回應東九文化中心LED花海佈置的熱議時稱，去年施政報告提出在地區成立兩個委員會，當中的青年社區建設委員會冀為地區加添新元素，為社區製造有特色打卡點，所做服務是想市民開心。該委員會提出在觀塘及其他打卡點，正陸續在佈置。

她笑稱，觀塘打卡點本身未完工，其實工程進行中，「都認為係好事，因為我哋工作受社會關注，社區市民積極提意見畀比我哋」。在聽到市民意見後，已知會當區的觀塘區議會、觀塘民政專員及青年社區建設委員會成員，大家都商量如何吸納市民意見，令打卡點更加受歡迎。

她表示，這次市民提意見，觀塘民政處吸納意見去改良，做得更好，是一個良性互動，是建設性的一個過程，「好歡迎市民無論打卡點又好，或其他各樣服務，都可畀意見我哋。」

觀塘民政事務處日前回覆指，目前有關佈置尚未完成，仍在進行施工，有關佈置的設計仍需要適度調整，爭取於3月內完成和正式開放。