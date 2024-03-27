高鐵增來往深圳恆常班次　4.6起逢周六加兩對　復活節假每日100對

港人周末北上又有更方便的交通選擇。港鐵今日（27日）宣布，由4月6日起，逢周六增加兩對來回香港與深圳的恆常列車班次，周六恆常班次增至96對、共192班。另外，港鐵預期復活節假期及清明節期間將有較多乘客，周四（28日）至下周六（4月6日）將每日再額外增加往返西九龍站與福田，期間每日總共有超過100對列車班次。



港鐵今日表示，一直密切留意高鐵的營運情況，經與內地鐵路單位洽商協調後，由4月6日開始，每逢周六將增加兩對來回香港與深圳的恆常列車班次，包括一對來往西九龍站及福田站，以及一對來往西九龍站至深圳北站，中途停福田站的列車。

增加班次後，香港西九龍高鐵站周六行駛各站點的恆常班次總數，將由現時的94對增加至96對，即共192班，料能更好配合周末南下北上乘客的出行模式。

高鐵往返深圳班次由4月6日起增加班次。（港鐵圖片）

此外，港鐵預期復活節假期及清明節期間將有較多乘客，本周四（28日）至下周六（4月6日）將每日再額外增加往返西九龍站與福田站的班次。連同早前公布加開的班次，以及由4月6日起增加的周六恆常班次，這段期間每日總有超過100對來往各站點的列車班次。

港鐵補充，今次新增列車服務均適用於福田及深圳北的「靈活行」安排，相關車票今天（27日）開始發售。高鐵站將加派人手及加強指示協助，呼籲乘客為行程預留充裕時間。