鼓勵生育｜盧寵茂稱生兒育女是天賦人類功能　籲市民：有仔趁嫩生

施政報告2023推出一系列鼓勵生育措施，包括推出2萬元新生嬰兒獎勵金等。政府多名官員今日（26日）舉行記者會解說政策，記者會完結前，醫務衞生局局長盧寵茂主動稱高齡產婦對懷孕機會、孕婦及嬰兒也有影響：「30歲前同40歲後生，係完全兩回事。」他又指市民對輔助生育工具有錯誤觀念，呼籲市民：「有仔趁嫩生！」



▼施政報告 多項措施鼓勵生育及支持有仔女家庭▼



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盧寵茂在記者會提到，現時市民對輔助生育工具存有錯誤觀念，又形容「生兒育女，係上天比人類嘅功能及權利」，但現時有很多因素令年輕一代不生仔女，「覺得後生唔生，遲啲生大啲年紀都可以生，雪個卵將來生完全無問題。」

他強調，在醫療角度上，「30歲前同40歲後生完全兩回事」，年紀較大，懷孕機會較少，對孕婦及嬰兒風險也較大，故在人生規劃中要生兒育女則要趁早。

他又說，第二個錯誤觀念是以為雪卵生仔很簡單，形容無論是雪卵還是輔助生育治療，均有許多風險，取卵需要長時間醫生治療、打荷爾蒙針，最終要做微創手術植卵，過程中有許多風險。他稱輔助生育對一些有生育障礙家庭而言當然是方法，但本身有能力生子女的家庭，則應考慮輔助生育工具對健康的影響。

盧寵茂最後語重深長表示，雪卵等輔助生育工具，不單是財政損失，更要付出健康代價，冀市民可了解多些，倘想要健康人生、完滿家庭，應早些生育，更稱：「有仔趁嫩生！」