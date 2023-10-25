施政報告2023｜李家超：2萬元鼓勵生育多人關注　帶出政策導向

特首李家超今日（25日）早上發表《施政報告》，晚上出席多個傳媒合舉辦的《施政報告》論壇。論壇上傳媒關注樓市減辣及鼓勵生育等措施，李家超強調減辣是綜合考慮，而鼓勵生育措施是要帶出明確的政策導向。



▼施政報告重點▼



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被問到今次為何樓市「減辣」，李家超說，樓市「辣招」是針對性、短期措施，當時情況和現在情況的分別，以及環球情況包括環球經濟情況。他說，要考慮這些情況是否有改變，如有改變是否要處理，和財政司司長討論之後，為平衡形勢而推出現在建議的不同措施。

至於何時「撤辣」，李家超強調並不是考慮樓價在甚麼位置，強調是綜合考慮，亦不想樓市大上大落，也希望能幫助市民做買樓的決定。

至於鼓勵生育措施，李家超說有多個方面，2萬元鼓勵金額只是其中一項。他說，所有措施是要讓社會有政策導向，是了解生育對整體社會都有好處。他說外國經驗顯示措施成效不確定，但政府需要有政策導向以鼓勵生育，而社會這麼關注鼓勵金，相信宣傳效果已經達到。

有指2萬元不夠讓小朋友，甚至這陪月員也不夠，李家超指諮詢期間有意見給1萬元鼓勵金，當時想到資金有限，政府可以做到多少？他認為有能力給2萬元，認為可明確帶出政策導向。初生嬰兒家庭輪候公屋時間縮短1年，被問到會否對一般家庭不公平，李家超說家有長者計劃已有加快上樓，相信大家明白政策有優次，亦相信市民會接受。

住屋問題亦是家庭考慮是否生育的因素，李家超表示希望多方面鼓勵生育，用政策誘導整個社會去推動生育。至於房屋方面，他說多年來香港被土地房屋困擾，上任後提出「提速、提量、提效」已有成效，10年內供應超出需求。他說社會有責任幫助公營房屋輪候者上樓，無論公私營都會有大量單位供應。

至於樓價若再次颷升，李家超說會監察市場，考慮有沒有再調整的需要。

▼10月25日 李家超出席電視台施政報告論壇▼



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李家超說，在他心目中新生嬰兒愈多愈好，但不同國家政府措施刺激生育率並不確定，所有先進國家亦都面對生育率低的問題。他強調尊重每個家庭的生育考慮，又說培育子女是父母最重視的因素，「我都係為人父母」。

至於2萬元鼓勵生育金為何今日生效，他表示內部多番討論時機，最後認為要坐言起行。

《基本法》23條立法方面，他強調《基本法》亦有人權、自由的條約，立法時必須確保人權自由。李家超強調23條立法要有前瞻性，一些因素之前沒有考慮，所以要有一條法律確保可長期適用。他再三強調，香港市民一向享有的人權和自由會受到保障。

至於23條立法是否包括「軟對抗」，以及外國在港指定機構工作人士要登記，李家超表示要審視其他國家的法律，同時亦要按香港實際需要，將會展開諮詢。

李家超說，政府每次立法都會聽不同意見，《基本法》23條立法亦會有解說，要讓市民了解他們的權利和自由受到保障。他希望立法愈快愈好，定下2024年立法的目的是要讓同事知道，要在有限時間內完成研究，形容時間緊迫，但強調這是憲制責任，有信心在限時內做好。

▼10月25日 李家超公布施政報告▼



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政府設立工作組定義劣質劏房，但餘下的是否「優質劏房」？李家超表示部份劏房環境不錯，租金不便宜，租住者是因為就近上班上學，甚至本身都有物業。李家超說這些劏房難說劣質，所以要定下劣質劏房的標準，強調需要深入而全面的調查。他說要有序處理劏房，另外亦要「截流」，不讓新的劣質劏房出現。

他認為土地房屋供應不足是劏房出現的最大原因，將來供應足夠，如何讓劏房逐步消失，就是工作組的工作。李家超指，過去多個政府都嘗試解決部份問題，所以有水電保障等，都是處理某個範圍不公的措施。今次是要全面解決問題，所以要定下標準，一來淘汰劣質劏房，二來保障一些合標準的劏房供應。

李家超說，工作組要考慮如何有序取締劏房，例如是否利用公屋上樓讓們離開劏房環境等，強調需要工作組調研。

外國有靈活的彈性工作安排，香港是否可以有更多家庭友善的措施？李家超說當然希望公司提供相關措施，雖然每個行業、企業情況不一樣，但他希望公司在能力範圍下提供措施，比政府強硬要求來得好。他說政府增加社區保姆和增加準貼等，都是鼓勵家庭生孩子。至於政府會否推出相關措施，他說公務員事務局會考慮。

▼施政報告 協助市民上樓▼



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去年《施政報告》有部份KPI不達標，李家超指定立提標有幾個目的，第一是建立「以結果為目標」的文化，第二是希望在多方面支援政策局去達標，定立目標是雖然有主觀評估，但亦有客觀因素影響，所以每項延遲都要找出理由，強調要針對每個情況整體考慮去處理。

李家超審視過不達標的KPI，有些是李家超指出要求，有些是持份者提出要求，亦有些是出於做好工作而提出修訂，強調要一一審視。至於今年再提出150個KPI，當中73個是新的指標，李家超說盲目追求指標不是他的理念，「設1萬個指標無意思」，強調指標是要改變文化，以及共同解決問題，中間有延誤不是重點。整體來說，對部門的投入和認真程度是滿意的。

至於「為市民增添幸福」，李家超說「沒有最好只有更好」，幸福永遠可以再創造，政府會盡量達到市民要求，強調會將理念解釋給市民聽，令市民對政府有信心，亦會在每一年將政府實事的成績向市民交代。