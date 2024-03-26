發燒｜感冒好不了便該換診所？醫生解答3個迷思　病況反覆有原因

近期天氣劇烈變化，因感冒至醫院看診人數也明顯增加，明明都已經看醫生、也按時服藥，為甚麼感冒一直好不了？難道是身體出了甚麼狀況嗎？台灣萬芳醫院家庭醫學科主任吳芝穎表示，一般人感冒病程3至10天屬正常範圍，無需過度擔心，但年長者、孩童或慢性病人若是感冒期間症狀惡化，建議立即到醫院進行詳細檢查及治療。



吳芝穎指出，新冠肺炎疫情期間，大家落實戴口罩、勤洗手等防疫措施，使流感與其他呼吸道病毒傳播風險大幅降低，但也削弱了體內抗體，所以疫情解封後，很容易就被病毒感染，這也是去年一整年流感持續熱燒的主因。

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Q1：感冒吃藥都沒好，是不是應該換一間診所？

多數人出現感冒症狀，多半會先到診所就醫，領取3日份處方用藥；免疫力好的人很快就能痊癒，抵抗力較弱者則可能需要看診第2、3次才康復。這期間難免會疑問：是否應更換診所或是到醫院就診？吳芝穎說，基本上病程在3~10天內都算正常範圍，不必過多擔心，持續觀察病症即可。

Q2：症狀好轉又變嚴重，是不是身體出狀況！？

吳芝穎指出，除了自身抵抗力會影響病程時間外，第2種情況是症狀好轉後突然變嚴重，這就可能是因為身體未完全復原，不小心又再感染其他病毒所致。

Q3：為甚麼這波感冒拖好久？

第3種情況則是病人具有過敏性體質，受到病毒感染或天氣變化因素，誘發身體過敏現象，過敏症狀與普通感冒極為相似，有可能病毒感染的感冒已痊癒，但過敏症狀尚未改善，因此導致症狀持續較長。

另外，針對特殊高風險族群，如長者、孩童、慢性病人等，即使是輕微感染也可能會引發重症。

吳芝穎提醒，這類人要特別留意症狀變化，像是孩童常見的黴漿菌感染，有「行走的肺炎」之稱，主要感染部位在肺部，但也會影響上呼吸道，包括出現感冒症狀、咳嗽、發燒、喉嚨痛等，部份病人精神及活動力不太受影響，若在感冒期間症狀加重，例如咳嗽持續超過一周、高燒不退、痰變濃變黃綠或帶血絲、食慾差等症狀，就應立即就醫檢查。

一般診所開立的處方籤主要是針對症狀做控制，如止咳、化痰、退燒等，對抗病毒仍須仰賴自身的抵抗力。吳芝穎呼籲，感冒期間應多休息、多喝水、補充高單位維他命C，並隨時觀察症狀變化。

如果病症持續輕微且有好轉跡象，可繼續在原診所就醫；但若病程超過1週或病症惡化，建議即時至醫院就醫，接受進一步治療。

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