德望易服男涉偷拍3女童案　城巴主任被加控兩罪　案4月再訊

德望女校早前疑遭易服男子潛入校內洗手間偷拍，後被女學生發現。30歲城巴高級營運主任疑與案有關被捕，他原被控一項窺淫罪，今（21日）在九龍城法院再訊，控方申請加控兩項窺淫罪。案件押後至4月3日再訊，以待被告檢視相關控罪及文件。期間，被告獲准續以合共20萬現金及人事擔保保釋。



控罪涉3名女童

被告張晉康（30歲，城巴高級營運主任），被控三項窺淫罪。控罪指，他於2023年10月16日，在黃大仙清水灣道303號德望學校3樓女廁，操作設備暗中為了性目的觀察或拍攝女童X、Y、Z，而3名女童所處的地方被預期可能會裸露，並對保存私隱有合理期望，但張不理會她們是否同意被他觀察或拍攝。

不得進入德望學校50米範圍

被告保釋條件包括：17萬元現金、父親人事擔保3萬元現金、需居於報稱地址、地址如有更改需在24小時內通知警署、需交出所有旅遊證件、每天往警署報到，期間不得離港及接觸控方證人，另不得進入任何學校及踏入德望學校50米範圍之內。

案件編號：KCCC2870/2023