綠置居2024｜居油塘買家鍾情長沙灣麗玥苑　讚近市區方便出入

房委會新一期綠置居申請今日（28日）起接受申請，當中只有長沙灣麗玥苑是新項目，另有三個屋苑重售。



今早位於觀塘開源道的房委會售樓處今早來訪的市民不多，只有十多人；有市民就指，家中有4名長者，所以心儀麗玥苑，可方便前往醫院覆診。也有市民稱要照顧有殘疾需要的長子，又希望有能力時騰出單位予其他公屋輪候人士。



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家有4位長者要照顧的張女士指，自己最希望購入麗玥苑的中層三、四百呎單位。她稱，麗玥苑本身位於市區，方便出入，「主要係選擇多（單位）」，因為相比其他重售屋苑，今次只有麗玥苑屬新項目。

不過，本身居於油塘，頓時轉到長沙灣會否不適應，她說只好重新適應，今次屋苑價錢「都ok」、「始終有咁嘅機會就試下」。

陳女士獲細仔幫供樓 考慮購綠置居

另一位心儀麗玥苑的陳女士表示，過去住在葵涌邨，家中有兩個兒子，其中長子是殘疾人士，所以要經常出入院舍探訪。

她續指，已經搬離的細仔時有回家探訪；而今次考慮綠置居，則源於細仔主動向自己提議，日後他亦會為供款出一分力。惟她稱，將來兩老百年歸老後，「（單位）都係畀返佢」。

陳女士又透露，現時公屋環境較大，但兩老無需太大空間，如果成功買入麗玥苑，亦可將單位讓出予其他公屋輪候人士。