今日必看8分鐘｜龍翔道四驅車陷火海｜酋長侄兒家族辦開幕延期

有片｜龍翔道四驅車陷火海 傳出爆炸聲

今日（28日 ）上午10時44分，一輛灰色四驅車沿龍翔道往荃灣方向行駛，至龍翔道遊樂場對開時車頭冒煙起火，更傳出爆炸聲。網上圖片可見，涉事四驅車停泊在左一線，車頭火光熊熊，冒出濃煙。消防員及警員接報趕往現場，火警於11時29分救熄，無人受傷，惟上址交通擠塞。運輸署宣布，因車輛着火，龍翔道（往荃灣方向）近龍翔道遊樂場的部份行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車，現時上址交通繁忙。

長沙灣副食品批發市場三貨車起火 消防開喉撲救 警追緝縱火狂徒

長沙灣副食品批發市場發生火燒車事件。昨晚（27日）11時許，欽州街西36號長沙灣副食品批發市場內，有兩輛貨車起火，波及旁邊另一輛貨車和其他雜物。消防到場出動一條喉和一隊煙帽隊將火撲熄，無人受傷，經調查後相信起火原因有可疑，列縱火交由警方跟進。現場所見，有兩輛貨車和雜物嚴重焚毀，另一輛貨車則受到輕微波及。

葵涌道七人車疑失控翻側 男司機一度被困由消防救出

葵涌道發生交通意外。今日（28日）上午8時26分，一輛掛上中港車牌的七人車，沿葵涌道往九龍方向行駛，至荔景邨對開橋底時懷疑失控翻側，男司機一度被困車內，要由消防員救出，他手部受傷、清醒在場接受治理。現場所見，七人車橫亘路中，車頭擋風玻璃碎裂甩出，安全氣袋彈出，車內雜物散落一地，現場遺下少量血跡。警方正調查意外原因。

綠置居2024｜居油塘買家鍾情長沙灣麗玥苑 讚近市區方便出入

房委會新一期綠置居申請今日（28日）起接受申請，當中只有長沙灣麗玥苑是新項目，另有三個屋苑重售。今早位於觀塘開源道的房委會售樓處今早來訪的市民不多，只有十多人；有市民就指，家中有4名長者，所以心儀麗玥苑，可方便前往醫院覆診。也有市民稱要照顧有殘疾需要的長子，又希望有能力時騰出單位予其他公屋輪候人士。

杜拜酋長侄兒5億美元開家辦 開幕禮突延期 消息指有緊急事關注

中東杜拜王室成員Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum原定在港開設一家管理高達5億美元（約39億港元）的家族辦公室，並於今日﹙28日﹚舉行辦事處開幕發布會。惟有關方面昨晚突然宣布煞停活動，正式開幕日將會延期。消息來源指，杜拜有緊急事務需要他的關注。有關聲明補充，正式開幕的新日期將在適當的時候公布，並希望公眾能夠理解這次「不幸的延期」。

正生會涉詐騙｜保安局撥百萬助正生書院師生 譴責在逃者醜惡自私

保安局禁毒處今日（28日）指，已主動從禁毒基金撥款100萬元以解正生書院燃眉之急，以免因個別被通緝人士的行為影響學校運作，令無辜師生受累。發言人點名指正遭通緝的創辦人林希聖以不同借口拒絕調撥資金到學校，表示強烈譴責被通緝人士的醜惡及自私行為。

復活節天氣｜天文台料4日都有雨 周日雷暴 一因素決定會否落雹

一連四日的復活節假期明日（29日）展開，市民已急不及待要外出遊玩。不過，天文台提醒大家，預料假期四天日均會有雨，明日有幾陣驟雨，至周六（30日）天氣漸轉不穩定，下周日（31日）更有驟雨及雷暴，隨後一兩日仍有幾陣驟雨。

用假身份證報失電話卡 盜用信用卡碌$64萬 的哥收$2萬犯案被捕

警方破獲一宗跨境犯罪集團盜竊詐騙案。集團盜取受害人信用卡，再偽造身份證，指示跑腿到電訊商出示假身份證，報失電話卡並申請新卡，其後用受害人的信用卡到珠寶店購買多隻勞力士手錶，其間以新電話卡接收驗證碼完成交易。受害人在短短一小時內，失去電話訊號，並發現信用卡被盜用「碌走」逾64萬元，始發現事件。警方昨日（26日 ）拘捕一名66歲的士司機，相信他收取2萬元報酬，擔任犯罪集團的跑腿犯案。

警隊跨部門演習 配合「HKSOS」手機APP 模擬惡劣天氣搜救行山者

警務處港島總區今午（27日）於香港仔郊野公園聯合其他6個政府部門，舉行跨部門重大事故演習，模擬市民於山嶺活動期間遇上突發惡劣天氣，而展開大規模搜救行動。