煥然懿居第三座｜售出近七成單位　一房單位最受歡迎全部售出

市建局表示，港人「首置」項目「煥然懿居第三座」共 260個單位的選樓及銷售程序已於今日（28日） 完成 ，售出共173個單位佔單位總數成功揀樓比率為74%。，以一房單位最受歡迎。



煥然懿居第三座18樓J室示範單位。（資料圖片／蘇煒然攝）

共233名申請者出席選樓

市建局表示，置業項目「煥然懿居第三座」共 260個單位的選樓及銷售程序已於今日完成 。市建局稱，於上月初按每名合資格申請者獲編配的優先次序號碼，分批發信邀請他們在3月18日起，到位於長沙灣的售樓處選購心儀單位 ，直至今日共233名合資格的申請者應邀出席選樓 ，售出共173個單位佔單位總數成功揀樓比率為74%。

市建局續指，各類單位之中， 以一房單位最受歡迎，125個單位全部售出，至於兩房單位和三房單位，則分別售出 30個及18個 。

煥然懿居第三座18樓A室示範單位。（蘇煒然攝）

計劃將未售出單位適時推出市場

市建局解釋，首置項目的目標，是協助居港滿七年、從未在香港擁有住宅物業，以及不符合申請購買居屋單位資格而又未能負擔私營房屋單位的較高收入人士及家庭，以折扣價購買「首置」單位。市建局指，計劃在獲得董事會通過，並與政府商討相關出售安排後，將未售出單位適時推出市場。