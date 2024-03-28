藝術@維港2024｜梵高．樂印今開幕展至5月　藝術結合本地音樂

「藝術@維港2024」中的「梵高．樂印」今晚（28日）在尖沙咀香港文化中心露天廣場開幕，展覽會展出至5月31日。文化體育及旅遊局局長楊潤雄在開幕典禮致辭時表示，今次展覽獲文體旅局的「文化藝術盛事基金」資助，期望透過戶外藝術裝置美化維港海濱，為市民和旅客提供多感官藝術體驗。



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由康文署舉辦的大型戶外藝術計劃「藝術@維港2024」已在3月底於維多利亞港兩岸舉行，當中由領賢慈善基金和荷蘭梵高文化遺產基金會一同籌劃的「梵高．樂印」，在今日開始至5月31日於香港文化中心露天廣場展出，展品包括有西班牙新媒體藝術工作室VISURA Studio及其藝術家Vritis 共同創作的巨型戶外LED藝術裝置《迴圈》，同時配以香港音樂藝術家高世章作曲、並由音樂人趙增熹監製、中國天才鋼琴家牛牛與小提琴家王亮聯合製作的原創音樂《不見不散》。

楊潤雄期望「梵高．樂印」展覽可與「藝術@維港2024」在維港兩岸的不同裝置，如在添馬公園的「teamLab：光漣」互相呼應，照亮維港兩岸，他亦相信梵高的藝術精粹能配合本地音樂，中西文化結合讓市民沉醉在其中。

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除了「梵高．樂印」外，「藝術@維港2024」亦在維港旁的尖沙咀中心和帝國中心的信和光影藝術幕牆設《流動光影》藝術展，將5組來自德國、法國、捷克及香港藝術家的動態影像創作，透過幕牆呈現在觀眾眼前，這些街頭藝術畫布將展至5月5日。

而在K11 MUSEA海濱長廊亦有波蘭藝術家Alicja Kwade的《世界的秩序（圖騰）》雕塑，雕塑以星球為主題，將雲石象徵做不同行星，加上雕塑中高聳的椅子結構，藉此探索人類存在和浩瀚宇宙之間的關係，望能引起觀眾一同與藝術家思考時間、空間和科學；雕塑會在海濱長廊展出至11月。