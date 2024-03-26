垃圾徵費｜議員指先行先試規模小未針到痛處　8月全港實施有保留

政府於月初宣布4月1日起，部份政府部門及樓宇14個處所將以「先行先試」形式實行垃圾徵費。環境及生態局局長謝展寰昨日（25日）重申，有決心落實計劃，透過先行先試審視執行上的問題，再作調整部署。



立法會環境事務委員會主席劉國勳今日（25日）於電台表示，對如期8月1日推行垃圾徵費有保留，又認為「先行先試」規模小難見效果，形容膠袋徵費較垃圾徵費簡單都需用十多年分階段推行，垃圾徵費較複雜宜參考當時做法。另一立法會議員江玉歡亦表示，「先行先試」因是免費派袋，未能「針到痛處」，又指回收是長遠教育，政府宜在解決技術性、經濟問題後，再推行垃圾徵費。



政府於今年初宣布4月1日起，部份政府部門及樓宇14個處所將以「先行先試」形式落實垃圾徵費。（資料圖片/何頴賢攝）

劉國勳對如期推行垃圾徵費有保留

劉國勳今日於港台節目《千禧年代》表示，垃圾徵費原意好，惟認為「時機的確不太理想」。他提到，「先行先試」規模小難見效果，於2014年政府都在7個屋苑實施，有1萬戶單位，而今次14個處所即使埸所有增加，但公私營屋苑1千戶都不夠，認為太少試點令「市民未必感受到參與」，因此對於是否要如期8月1日推行垃圾徵費，他就有保留。

他提到，膠袋徵費於2009年先在超市實施，再推至不同商戶實行，稱膠袋徵費較垃圾徵費簡單，都需用十多年分階段推行，垃圾徵費較複雜涉及整個社會，政府宜參考當時做法分階段進行垃圾徵費，例如先做家居垃圾、大型垃圾是否可先豁免等；又指政府機構只有在西九龍政府合署實行，令人感是否政府身先士卒做更多，而公私營屋苑亦不應比2014年少，「不應愈做愈縮」，更可考慮在鄉郊、學校實行以收集更多數據。

被問到垃圾徵費要押後至何時，他認為，並不能草率地指2至3年就推行，要因應實際情況，認為2、3年並不能「做哂所有嘢」，認為複雜政策要考慮時機及策略。

立法會環境事務委員會主席劉國勳表示，垃圾徵費原意好，惟認為「時機的確不太理想」。（資料圖片/夏家朗攝）

江玉歡於同一節目表示，認為「先行先試」有局限，指措施為自願性，形容因是免費派袋，未能「針到痛處」，加上沒有設立罰則，亦無法律效力，令市民的積極性有限。

她表示，是次「先行先試」最大型屋苑荃灣滿樂大廈安寧樓只有400多個單位，對於是否有足夠的收集箱、垃圾袋會否在垃圾槽破損，都不能在此「先行先試」中試到。

她形容如期8月1日推行垃圾徵費非最好時機，有市民對她表示在今時今日的環境不支持硬推，不論對經濟、生活都有很大影響。她又指，有市民向其分享在外國的垃圾桶旁都會有回收桶，而香港亦應做好設施。

她認為「回收是長遠教育」，政府宜做好設施令市民成習慣，並透過教育令市民「會用、會扔」，指在其他可做好回收的國家時，「扔錯都會有壓力」，即做香港不能100%推行，也至少要在合格線上。

她又指，技術性與經濟影響相連，不只是「一蚊幾毫買個袋」，而是技術上也較為複雜，故政府應在解決技術性、經濟問題後，再推行垃圾徵費。