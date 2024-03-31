未來五年收購涉逾800億　市建局：財政有壓力　第三季展開融資

市建局行政總監韋志成今日（31日）發表網誌，指市建局未來五年需就多個重建項目進行業權收購，預計涉及開支超過800億元，惟現時局方現金流大約為180億元，在財政方面有一定壓力。他續指，市建局團隊在過去一年，亦從不同方面作策略性的調整，盡力維持財務穏健性以利市區更新項目的推行，其中包括向外融資，目前已接觸多間金融機構，預計具體的工作將在今年第三季展開。



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市建局行政總監韋志成在網誌中提到，在未來五年，市建局需要就多個已開展的大型重建項目，進行業權收購，同時亦進行新開展項目的收購工作，預計涉及開支超過800億元，以現時市建局現金流大約180億元來說，在財政方面有一定壓力。

他續指，市建局團隊已為此制定策略，包括採用「跨項目補貼」的模式，從個別項目所得的盈餘，為當前有機會錄得虧蝕的項目作補貼，確保項目能繼續如期推出，例如市建局早前於土瓜灣區完成招標的項目，其每呎樓面地價均比盛德街項目的回標地價高，因而可以補貼盛德街項目的虧損。

他也提到，市建局在成立至今，大部分於早年收購的項目，招標時均為市建局帶來一定的盈餘，扣除政府注資的100億元，至今累積的總盈餘大約370億元。他指，從重建項目中錄得的任何盈餘，市建局將會保留，並用作推行其他重建項目，及其他市區更新工作的「跨時空補貼」。

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除財務上作補貼的模式，韋志成指市建局團隊在過去一年，亦從不同方面作策略性的調整，盡力維持財務穏健性以利市區更新項目的推行，包括調整收購和招標步伐改善資金流、檢視項目收購程序縮短流程、控制收購規模、善用新規劃工具增土地發展潛力等。

韋志成亦提到，市建局一年多前也因預視現金流將出現短缺時，已展開向外融資所需的前期準備工作，目前已接觸多間金融機構，就市建局需要向外融資展開深入討論，並構思了融資所需的工具、額度和年期等，預計具體的工作將在今年第三季展開。

網誌也提到市建局將就招標條款作策略性改動，包括簡化招標條款，提高發展商投標意慾，也會針對規模較大的項目，研究不同付款安排，以增加發展商入場彈性等。