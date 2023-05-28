積金局提醒僱員報稅記緊填寫TVC供款額　TVC賬戶增至6.8萬個

5月為一眾僱員報稅的日子，若僱員有為扣稅三寶供款﹕自願醫保計劃（VHIS）﹑強積金可扣稅自願性供款（MPF TVC），及延期年金（Deferred Annuity），均可獲一定扣稅額，TVC最多可帶來10,200元扣稅額，所以記得在報稅表內填寫。

為TVC供款除可為打工仔帶來免稅額外，積金局主席劉麥嘉軒於網誌內指出，若1名45歲的打工仔連同僱主供款部份，每月合共供款3,000元，再額外每月為TVC供款5,000元，假設每年淨投資回額3.7%，至65歲時累積的強積金可達280萬元。



藉稅務誘鼓勵僱員為TVC供款

劉麥嘉軒指出，為了讓打工仔女進一步壯大退休儲備，提升退休保障，積金局一直鼓勵打工仔女在強制性供款之外作自願性供款。TVC就是透過稅務誘因，鼓勵打工仔女額外供強積金，先儲未來錢。打工仔女越早開始儲蓄或投資，便可越早享有複息效應的好處。時間越長，複息效應的威力便越大。

她亦提醒打工他記得在報稅表填報 TVC金額，以享薪俸稅或個人入息課稅稅務扣除。扣除 額上限為每年60,000元，以現時最高的稅率（即 17% ）計算，每年最多可以節省10,200元稅款。在填寫報稅表時，可參考強積金受託人向計劃成員 發出的TVC概要，當中會顯示該課稅年度所支付的 TVC，方便大家填寫報稅表 ，以享稅務優惠。

她指出TVC推出至今剛滿4年，其帳戶數目每年穩步上升，反映透過TV C為退休早作籌謀的意識逐漸提升。截至今年3月31日 ，TVC帳戶數目約68,000個，比去年同期上升一成，相對TVC推出的第一年，即2020年3月31日，高出79%。當中約三分一的TVC帳戶由45歲以下的計劃成員持有，可見不少年輕的計劃成員，雖然距離退休尚有二、三十年， 但亦重視及早為退休保障作部署。

她表示強積金是長線投資， TVC亦會透過複息效應隨年月增長滾存增值 ，連同強制性供款所累積的強積金，使退休生活更添保障。假如一名現時45歲的強積金計劃成員，除了每月作3,000元的強制性供款外（包含僱主供款部份），若他亦連續每月作出5,000元TVC（即每年60,000元TVC），假設平均每年的投資淨回報為3.7%。20年後，估算從TVC所產生的強積金接近180萬元，再加上強 制性供 款於同期 所累積的強積金 ，估算合共超過280萬元。

支持政府提出鼓勵僱主為65歲以上僱員供MPF

財政司司長在 2023- 24年度的《財政預算案》中建議另一項鼓勵 強積金自願性供款的措施，提高僱主為65歲或以上僱員作強積金自願性供 款的稅務扣減，由現時該等開支的 100%增至200%。這個建議既可讓願意 為僱員提供強積金自願性供款的僱主享有更佳的稅務誘因，又有助增加銀髮族的退休儲蓄，更可為社會釋放更多勞動力，讓有經驗的勞工繼續為經濟增長作出貢獻，是一個三贏方案，積金局十分支持，現正積極配合政府研 究執行細節。