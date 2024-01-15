翹英教育母公司遭入稟清盤 3.20高院聆訊
撰文：劉安琪
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去年全綫結業的補習社翹英教育，其母公司翹英教育發展有限公司上周五（12日）遭一名債權人，向高等法院提出清盤呈請。根據司法機構網頁顯示，案件排期至本年3月20日處理。
鍾綺汶以債權人身份，向翹英教育發展有限公司提出清盤呈請。
翹英教育發展有限公司曾於去年8月，遭大教香港有限公司入稟追討特許授權費逾224萬元。
案件編號：HCCW23/2024
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