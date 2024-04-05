新地旗下啟勝經人才計劃聘內地人　培訓生：香港國際化薪酬高數倍

受移民潮影響，香港各行各業均缺乏人手，政府近年推出多項搶人才計劃，吸引人才來港工作。環球貿易廣場（ICC）的物業管理公司，為新地旗下的啟勝管理服務有限公司，近年透過不同人才計劃，聘請4名內地人在港工作。



透過「高才通」來港的物業及設施經理胡靜嵐指，比起租住等硬件配合，來港工作更需要學會廣東話、認識香港職場文化。經「非本地畢業生回港就業安排」來港的客戶服務培訓生王雨昕指，香港薪酬比內地高出數倍，工作壓力反而更少，而且香港作為國際城市，可以令她擴闊視野。



環球貿易廣場物業及設施經理胡靜嵐2009年在中山大學畢業，主修旅遊及酒店管理，畢業後在上海及廣州啟勝工作逾十年，曾在香港進行一年培訓。她指，去年8月透過高才通到港，因為畢業後一直在香港公司工作，加上身為廣東人，因此在港工作數個月並沒有遇上困難。

經理循「高才通」來港 籲同鄉不要怕廣東話

她指出，其實來港內地人最關注公司的培訓以及晉升機會。她舉例，身邊有朋友因不會廣東話而不敢來港工作，但其實香港大部分人可以以普通話溝通，但她強調，最重要是來港工作內地人願意融入香港文化，學習講廣東話。

她提到，許多顧主認為來港內地人最關注住屋問題，但其實最他們透過「小紅書」等社交媒體十分容易找到房屋，亦有部分內地人會住在親戚家。胡靜嵐現時有協助內地同事習慣在港生活，其中一位同事來港不足一星期已在「小紅書」找到可以合宿的在港內地人。

胡靜嵐2009年在中山大學畢業，主修旅遊及酒店管理，畢業後在上海及廣州啟勝工作逾十年，曾在香港進行一年培訓。(夏家朗攝)

在港畢業生想留港發展 「薪酬比內地高出數倍」

來自廣州的王雨昕兩年前在城市大學碩士畢業，主修城市管理專業，原打算在香港尋找工作機會，但受疫情影響而先回廣州工作。今年見到啟勝公開招聘，而申請成為「客戶服務培訓生」，再透過非本地畢業生回港就業安排到港工作。

她表示，想在香港發展其中一個最大的原因是因為香港薪酬比內地高出數倍，工作的壓力亦較少，工作中接觸到的客人亦較多。她提到，環球貿易廣場工作可接觸到來自不同國家的旅客，「香港都係國際大都市。」

王雨昕熱愛跳街舞，在大學期間亦有參加不同團體，返回內地後因為較少相關團體，而沒有繼續跳舞。反而，去年到港工作後，才得以繼續發展這個興趣，「呢邊啲人對運動熱情好高」，透過跳舞更容易融入香港文化。

江西人努力學習廣東話 努力嘗試融入香港

來自江西的章夢在上個月透過輸入內地人才計劃到港，在環球貿易廣場擔任「客戶服務培訓生」，她坦這不懂得說廣東話，但仍努力學習廣東話。

作為同事的胡靜嵐指，章夢工作第一天就開始嘗試以廣東話與同事溝通，看得出她十分努力嘗試融入香港。章夢指，以前在內地工作，沒有人會教要做甚麼，要自己摸索，但在香港工作有同事一步一步帶領。

啟勝人力資源及行政副總經理林美玉指，公司地產業務不斷擴大，需要來自不同背景文化的人才加入團隊，加上香港較少年輕人投身物管行業，因而招聘內地人才。(夏家朗攝)

啟勝現聘4內地人 盼每年多聘15人

新地旗下的物業管理公司啟勝管理服務有限公司眼見地產業務不斷增長，而透過不同人才計劃招聘內地人才。啟勝人力資源及行政副總經理林美玉指，公司地產業務不斷擴大，需要來自不同文化背景的人才加入團隊，加上香港較少年輕人投身物管行業，因而招聘內地人才。她指，現時公司有四位內地同事，期望每年可聘請10至15位內地同事。