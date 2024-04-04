清明節｜屯門曾咀靈灰所化寶爐排長龍　孝子賢孫等逾兩小時欲放棄

今日（4日）清明節早上細雨紛紛，不少孝子賢孫拜祭先人。位於屯門曾咀靈灰安置所，有不少市民大排長龍等候使用化寶爐。有人表示需要等候逾兩小時才能化寶，可能考慮由職員代勞，「一定唔同啦，自己燒好啲嘅。」



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記者在大約10時在屯門曾咀靈灰安置所，留意到現場的化寶爐排隊系統顯示屏，叫號到181至200，然而取票號碼已到676，即需等四百多個號碼。有不少市民拎著大袋金銀衣紙，大排長龍等候使用化寶爐。

已到現場半小時的陳先生表示，已取得號碼一千多的籌號，而目前叫號到六百多，有現場職員表示他還需等兩個小時。由於等候太久，陳先生正與家人商量是否放在附近的化寶衣包收集區，由職員代為化寶。不過他認為親自化寶與由別人代理感覺不同，「一定唔同啦，自己燒好啲嘅。」他亦表示，留意到今年到此的人流比上年增加超過一半。另外，他表示今年在紙紮品等花費與往年相約。