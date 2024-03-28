復活節交通｜港鐵、巴士公司連假加強服務　一文睇清班次安排

一連四日復活節假期，再加清明節假，相信不少市民會趁此四處出行。港鐵、九巴、城巴分別公布連假期間的交通安排，其中港鐵會加強4條線的列車服務；兩間巴士公司則增加市區以至各口岸的巴士服務。



▼2023年4月10日 復活節假期羅湖站逼滿乘客▼



港鐵復活節連假4線增約300班車 K52A線清明加班次方便市民

港鐵表示，將於本周五起四天復活節假期期間加強四條鐵路列車服務，合共增約300班車。（港鐵提供）

港鐵於一連4天的復活節假期，會加強包括港島線、荃灣線、南港島線及迪士尼線部分時段的列車服務，合共增約300班車，各線段在特定時段的列車間隔，為3至6分鐘不等。

因應維港兩岸為主軸舉辦的大型戶外藝術計劃「藝術@維港2024」，港島線、荃灣線會在黃昏及晚上時段，會加密列車班次。

至於南港島線全日三個時段會加強服務，包括早上7時至9時、下午1時至4時及傍晚5時至7時；迪士尼線則會於上午9時至9時30分，以及晚上6時至7時兩個時段，加密班次至約5分鐘一班車，以便利沿線居民及進出主題樂園的人士。

方便市民掃墓，港鐵將加強港鐵巴士K52A路線。（港鐵提供）

至於高鐵方面，港鐵預期復活節假期及清明節期間將有較多乘客，3月28日至4月6日將每日再額外增加往返西九龍站與福田站的班次。連同早前公布加開的班次，以及由4月6日起增加的周六恆常班次，這段期間每日總有超過100對來往各站點的列車班次。

而為方便市民掃墓，港鐵又指，來往港鐵屯門站及曾咀靈灰安置所的港鐵巴士K52A路線，由本月16日起，至復活節假期期間、清明節當天以及隨後的兩個星期六、日大部分時段，班次由約60分鐘加密至約15至30分鐘一班車。

九巴、城巴增口岸班次 最熱門班次將維持至清明節周末

除了港鐵加強服務外，九巴、城巴都會加強市區至各口岸巴士服務。其中九巴現時已加強來往天水圍天慈至落馬洲站的B1號線，以及來往屯門站至香園圍口岸的B9路線，安排會維持至復活節至清明節當周末。

九巴又表示，相關轉乘路線，包括來往元朗西至荃灣站的68M線及來往元朗西至銅鑼灣的968線等，則會應客流量，適時加強服務。

此外，因應復活節假期遊客訪港，九巴會於3月29、30日及4月5、6日加強6號線（來往荔枝角至尖沙咀碼頭）服務，接載遊客穿梭於九龍市區繁忙路段之一的彌敦道。

而城巴B7和B8號線，則會在連假期間分別加強至最密5分鐘和6分鐘一班。另外，深圳灣口岸的B3X號線，則於指定日子將加密至7分鐘一班。A21、A23號線等多條路線服務，亦會安排班次至最頻密每8分鐘一班；並同時加開通宵路線NA10，以方便港島區居民往返機場。

由啟德開出的機場快線A25，周一（25日）亦為路線大幅增加班次及提升至全年無休全日服務，以切合居民及旅客的出行需要，穿梭市區重點住宅區及旅遊旺區。

港島兩大旅遊熱點赤柱及山頂的巴士服務亦會加強，來往赤柱的6、6X、260號線，與來往山頂的15、X15號線將於復活節及清明節公眾假期加密班次。