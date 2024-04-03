清明節｜訂紙紮PS5航拍機祭祖　燒賣、「貓山王」想先人食好啲

明日（4日）便是清明節，市民或會按傳統習俗，帶祭品、元寶蠟燭、紙紮祭品等掃墓。上環紙紮舖寶泰行店主關先生表示，最暢銷的紙紮祭品是食品類，如蝦餃燒賣的點心、魚蝦蟹海鮮及榴槤等；亦有不少客人選擇多付手工費，特別訂造紙紮祭品「衣車」，PS5、Switch等遊戲機，潮流產品如無反相機、航拍機都有，「乜都可以整到」。



現時社會提倡綠色殯葬，關先生指「而家乜嘢都要講環保」，估計「呢行都會慢慢式微，不過而家都有得做吓，未式微得晒」。



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食物類紙紮品最好賣 特別訂造：乜都可以整到

寶泰行老闆關先生接受訪問時表示，今年清明比起疫情期間是「多咗生意」，「比疫情多啲客啦，但又多唔晒，冇計過多幾成」。

關先生分享，今年現成賣的紙紮品「來來去去都係嗰啲，只不過可能個公仔換咗件衫咁」，這些年來一直都「最好賣」的紙紮祭品是食物類的「生活必需品」，譬如點心、海鮮、鮑參翅肚、榴槤等，因孝子都想讓先人可在黃泉之下「食好啲」，而跑車、遊艇等奢侈品「都有唔少人買」。

其他另類特色紙紮祭品如口罩等，他指，「喺疫情期間就多人買，而家好少人買」。他注意到今年「都多後生嘅嚟買」，這些年輕人多買特別、新穎的紙紮祭品，較年長的客人則買金銀冥鏹為主，「佢哋就少買啲其他特別紙紮嘢」。

訂造紙紮祭品要一千幾百 提早一兩星期預訂

有不少客人會特別訂造紙紮祭品給先人，關先生指「無論件嘢幾複雜都好，乜都可以整到」，紙紮師傅會在店舖按客人要求，親自製作「獨一無二」的紙紮祭品，今年有客人訂造製衣車，遊戲機如PS5、Switch等，望先人在極樂世界都可享受到生前喜愛的物品。不過，訂造的的紙紮祭品是「本地手工製作」，所以比一百幾十元的現成紙紮祭品貴得多，「訂造嘅都要一千幾百蚊」，亦需預早一至兩星期向師傅訂造。

殯儀用大型祭品 讓先人在球場看演唱會

寶泰行亦有殯儀用的紙紮祭品訂單，店內正製作一件集足球場、籃球場、演唱會和音樂會於一身的大型紙紮品，「訂呢啲多數係死者生前鍾意踢波，親人訂個球場畀佢，等佢喺陰間都可以娛樂下」。這些大型紙紮祭品會交去殯儀館，不適合帶上山掃墓，「山上化寶爐都未必夠大燒到」。

綠色殯葬是大勢所趨 料紙紮行業慢慢式微

提及現時提倡的綠色殯葬，他認為這是大勢所趨，「而家乜嘢都要講環保，有墳場都唔畀化寶啦」、「呢行遲下都會慢慢式微，不過而家都有得做吓，未式微得晒」，年輕客人亦非少數，「後生想喺眼見、見到吓（祭品），燒啲嘢畀先人」，以行動顯孝心。