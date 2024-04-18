4.22走塑｜木餐具運輸成本較膠製高　生產商稱徵收餐具費屬合理

第一階段管制即棄膠餐具措施將於4月22日實施，屆時將禁止在堂食及外賣提供膠叉、膠刀、膠匙、膠飲管、膠攪拌棒及所有發泡膠餐具，不少食肆在「死線」前陸續轉用環保餐具，不過同時也表明會將成本轉嫁予消費者。



有環保餐具生產商接受《香港01》訪問時指，木餐具的製作技術現已相當成熟，生產成本價與膠餐具相若，不過木餐具重量比膠餐具高出數倍，運輸費亦隨之增加，認為輕微徵收餐具費屬合理。



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本月22日起將實施第一階段管制即棄膠餐具，屆時將禁止在堂食及外賣提供膠叉、膠刀、膠匙、膠飲管、膠攪拌棒及所有發泡膠餐具。

不少食肆已一早預告，於法例生效當日，將收取外賣餐具費用，例如每個飯盒、碗類需收費兩元；連鎖快餐店大快活早前亦公布，措施實施當日會停止向外賣顧客派發即棄餐具，顧客可以1元購買木製、竹製的餐具。

大快活早前公布，4月22日起會停止向外賣顧客派發即棄餐具。（網上圖片）

網上流傳某食肆的餐具及餐盒收費表。（FB群組相片）

環保餐具供應商「師兄供應」創辦人葉柏麟表示，踏入今年3月後，公司接獲的查詢比去年年底多出一倍，每日都有不同類型的餐廳查詢。他指，商家最關注環保餐具的功能性以及價錢。

木餐具弧度不足限制大

葉柏麟提到，比起紙餐具，木餐具雖然製作技術已成熟，生產成本與膠餐具相若，不過其限制亦較大，例如匙羹的弧度不足，重量亦比膠高出一倍，令運輸成本上升。

他認為，商家使用環保餐具後，成本一定會有所上升，因此加收「餐具費」屬合理，特別是小店難以一次過向供應商拿取大批餐具，令運輸成本大增。

木餐具的製作技術較為成熟，不過其限制較大，例如匙羹弧度不足。(盧翊銘攝)

紙餐盒內加上水性塗層以減低滲漏情況

對於不少市民質疑環保餐具的功能不如膠餐具。葉柏麟指，紙餐盒承載力的確比膠餐盒差，使用紙餐盒承載熱湯數小時就會開始變軟甚至漏出來，令粉麵店在轉用環保餐具時面對極大挑戰。

有見及此，葉柏麟的公司研發了數項新產品在紙餐盒、紙杯內加上水性塗層以減低滲漏情況，「防水、防油同成本都要拎個平衡」。他預視，未來業界會有新技術以及新材質出現，令環保餐具限制將逐漸變少。