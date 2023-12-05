餐具禁膠｜調查指45%人不願借可重用餐具　環團促設方便租借系統

政府明年4月將管制即棄塑膠餐具，有環保團體進行調查，發現逾三成半人表示「不太會」或「一定不會」自備餐具或容器買外賣，當中有逾四成人稱對自備餐具或容器感到麻煩。調查也指出，有45%受訪者不願意租借可重用餐具，當中近三成半人表示是基於衞生考慮，亦有近兩成半人指覺得借用及歸還很麻煩。



環保團體建議，政府要有完備政策推動自備餐具，推出整全、方便、高衞生水平、可負擔的租借餐具系統，相關規管上可包含加強抽驗洗碗工場、借還點以及運輸過程，提供相關衞生認證， 採用合規物料製造餐具等，加上宣傳教育，以增加市民信心 。



56%愛訪者會自備餐具

環保團體綠領行動今年10至11月，以網上問卷及實地調查共訪問1,166位市民。結果發現，九成受訪者仍會購買外賣，反映市民買外賣的習慣未有因疫情過去而改變。有兩成受訪者在過去一個月，平均一星期會買五次或以上外賣。

政府明年4月將管制即棄塑膠餐具，56%受訪者表示法例實施後，表示「很大可能」或「一定會」自備餐具及或容器；有逾三成半人則表示「不太會」或「一定不會」自備餐具或容器買外賣。在表示不會自備餐具或容器的受訪者中，有逾四成人稱對自備餐具或容器感到麻煩。

48%願用重用餐具

問到是否願意租借可重用餐具，而不使用即棄餐具及或容器，有48%受訪者稱「非常願意」或「都幾願意」；與此同時，稱「不太願意」和「非常不願意」的受訪者有45%，兩者僅相距三個百分點。在不願意租借可重用餐具的受訪者中，有近三成半人表示是基於衞生考慮，亦有近兩成半人指覺得借用及歸還很麻煩。

綠領行動高級公共事務主任蕭頴妍指，調查反映市民在管制即棄塑膠餐具下，有更大動機自備餐具或容器，絕膠意識（即棄用塑膠）有所增加，惟調查中仍有45%並不願意租借可重用餐具，當中包括對租借餐具衞生的誤解。

促政府推方便衞生租借餐具系統

該環團建議政府，要有完備政策推動自備餐具，並推出整全、方便、高衞生水平、可負擔的租借餐具系統，在相關規管上，可包含加強抽驗洗碗工場、借還點以及運輸過程有否符合相關衞生要求，提供相關衞生認證，並採用合規物料製造餐具， 加上宣傳教育，可增加市民信心。

就借還系統的收費方式，該環團指，外國最多借還餐具平台採用「按金制」， 建議政府考慮採納， 並將按金設定在合理、可負擔的水平，以及採用方便扣除及退還租金的系統，例如八達通卡、或其他手機app等。

倡餐飲業界、物業公司建歸還餐具設施

至於歸還租借餐具的方式，該環團建議政府建立與餐飲業界、物業公司，甚至與「綠在區區」合作，令歸還租借餐具變得「廣泛、方便、易找到」，增加市民租用和交還餐具的動機。

該團體也促政府須於不遲於2025年 實施即棄餐具全面管制，並立即處理「廢物轉移」問題 包括長遠禁止所有即棄餐具， 避免木、紙製餐具落入堆填區。

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