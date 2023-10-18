餐具禁膠｜環團歡迎立法會通過明年4.22首階段　同促2025及早全禁

立法會今日（18日）通過《2023年產品環保責任(修訂)條例草案》，明年4月22日實施第一階段管制，禁止商戶提供或銷售即棄發泡膠餐具、飲管、膠刀、膠叉、塑膠棉花棒、充氣打氣棒等，同時禁止食肆向堂食顧客提供即棄膠杯和即棄塑膠食物容器。



綠色和平回應，促當局通過各項生產者責任制度（PRS）提供誘因，鼓勵積極採用重用包裝及循環資源的企業；綠領行動就促政府，協助業界過度至新法例，盡快釐清即棄塑膠與非即棄塑膠的定義；



立法會今日通過《2023年產品環保責任(修訂)條例草案》，明年4月22日實施第一階段管制，禁止商戶提供或銷售即棄發泡膠餐具、飲管、膠刀、膠叉、塑膠棉花棒、充氣打氣棒等，同時禁止食肆向堂食顧客提供即棄膠杯和即棄塑膠食物容器，第二階段則會在2025年實施第2階段，全面禁止向堂食和外賣顧客提供塑膠餐具。

立法會今日（18日）復會，其中一項議程是三讀通過管制即棄塑膠產品條例草案。（廖雁雄攝）

綠色和平對於三讀通過草案，表示歡迎本港的減廢政策有所進展，更樂見多名議員提醒環境及生態局於綠色餐具平台及長遠減塑政策中，加入重用餐具系統，作為業界的減塑選項。一直推動重用餐具的綠色和平，指發展重用餐具系統為國際趨勢，各地政府在禁膠以外，更積極投放資源推動重用以取代即棄，否則業界將轉用其他物料的即棄餐具，令減廢成效大打折扣。

該團體建議，政府盡快訂立2025年管制實施日期，並加快相關公眾宣傳，同時積極發展重用餐具系統，避免造成其他即棄物料的廢物轉移，最終廢時失事。

綠色和平建議政府：

（1）設立專款基金扶植重用系統初創公司，鼓勵並與企業攜手實踐重用系統，包括大型活動及展覧場館。

（2）通過各項生產者責任制度（PRS）提供誘因，鼓勵積極採用重用包裝及循環資源的企業。

（3）訂立明確減廢目標及時間表，推動2030年摒棄並轉化50%即棄包裝或產品至重用系統。



綠領行動表示，明年4月1日實施垃圾收費，餐具禁膠的條例又於同月22日實施，兩條全新法例雙雙延遲4個月，本來已不是一件好事，現今兩條法例只相距21日，市民在短時間內要適應兩條新法例，可能會比原定安排引來更大反彈。該組織質疑政府減塑政策只屬「拖字訣」，要求全面管制即棄塑膠餐具及即棄塑膠產品措施，須不遲於2025年推行，不認同部分議員提出再度推遲實施日期。

距離實施新法例只有6個月，綠領行動要求政府要加大力度宣傳教育，並協助業界過度至新法例，包括盡快釐清即棄塑膠與非即棄塑膠的定義，並於今年內各業界發放相關產品的指引、標準及懶人包等。又促環保署盡快刊出關於產品塑膠含量的行業指引，令業界及早轉型。該組織要求政府交待半年過度期內的工作進度，以免重蹈垃圾收費準備期「拖完又拖」的覆轍。