杜拜王子｜沈運龍與議員偕王子唱卡拉OK　菲律賓歌、普通話歌皆通

阿聯酋杜拜統治家族成員Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum（簡稱「杜拜王子」）原定3月28日來港開設家族辦公室，惟啟動禮前一日急煞停，近日更傳出杜拜王子曾是菲律賓歌手，令外界對王子身份起疑。



香港中東經貿協會創會會長沈運龍向《香港01》指，去年底曾與民建聯立法會議員周浩鼎、黃英豪等接待王子，更一起唱卡拉OK，親證王子「好唱得」，由菲律賓歌，到普通話歌《茉莉花》都懂唱。周浩鼎亦指，唱歌是王子其中一個嗜好，當晚更獻唱《月亮代表我的心》，惟王子比較關注在港成立家族辦公室的事。



阿聯酋杜拜統治家族成員Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum（杜拜王子）（右）。（數碼港facebook）

沈運龍訪王子杜拜大宅：商務部官員都住喺隔兩條街

沈運龍表示，去年12月15日才認識杜拜王子，並非如坊間所指二人早已認識。他形容，王子態度誠懇，不時到中國考察，亦在香港出席大小活動，唯獨香港出席家族辦公室活動的港府官員不斷降級，嘆政府「縮沙」難免令人意氣闌珊，加上有急事，故王子押後家族辦公室開幕日期。

沈運龍：呃過你香港一毫子未？投資嗰幾十億濕濕碎！

對於有網民指王子「住喺中產地方、沒有金袍」，今年1月曾到訪王子位於杜拜大宅的沈運龍說：「（當地）商務部官員都住喺隔兩條街」，香港中東經貿協會2月亦曾赴杜拜與當地商界交流，並與王子會面，當時開會亦有與會者主動讓出座位予王子，而王子提供的信紙都有國徽標誌，直言「王子呃過你香港一毫子未？投資嗰幾十億濕濕碎啦！」

王子與沈運龍、周浩鼎、黃英豪唱K

菲律賓歌、普通話歌皆通

近日傳出杜拜王子曾是菲律賓歌手，令外界對王子身份起疑，沈運龍證實王子「好唱得」，指12月15日的晚宴後，曾與民建聯立法會議員周浩鼎、黃英豪一同跟王子唱卡拉OK，形容王子不但懂唱菲律賓歌曲，更用普通場獻唱《茉莉花》。

周浩鼎：唱歌只是王子嗜好之一 曾唱《月亮代表我的心》

同樣當晚出席的民建聯立法會議員周浩鼎向《香港01》證實，去年12月15日晚上受邀與王子交流，形容唱歌只是王子其中一個嗜好，對方曾以普通話獻唱《月亮代表我的心》。

王子比較關注在港成立家族辦公室

席間，王子較關注在港成立家族辦公室的事宜，著重探討日後生意投資等，周浩鼎亦曾向王子介紹香港再出發大聯盟早前到中東考察的成果，阿里王子有一定認識。