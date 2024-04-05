義務男導師非禮11歲男童　事主視被告為父　官斥違反誠信囚7月

非牟利組織的義務中年補習男導師，被指曾在該組織內隔著褲撫摸和捏11歲男童的陰莖。他早前否認三項非禮罪受審，之後裁定其中一罪成，案件今（5日）在區域法院判刑。暫委法官鄭明斌接納本案案情非最嚴重，每次侵犯都只是維持數秒且隔著褲管進行，考慮到雙方年紀相差處30年，被告不但是男童的導師，男童更視其為父親等，判被告囚7個月。



事主並無出庭作供

被告何永恒（案發時44歲），他在中大商學院任職行政主任。原被控5項非禮罪，指他於2022年8月13日至27日期間，在深水埗香港社區組織協會分會，猥亵侵犯男童X。但由於男童X不願意出庭作供，控方申請將其中兩罪存檔法庭，被告僅就三罪受審。

被告何永恒被裁定一項非禮罪成，在區域法院被判囚7個月。

官翻看片段裁1項非禮罪成

暫委法官鄭明斌上周裁決指，被告口供牽強和有違常理，如曾辯稱其左手只是「凌空」在男童大腿上方郁動，說法極其怪異。法官最後在翻查相關片段後，肯定被告曾隔著褲撫摸和捏男童的陰莖，裁定他其中一項非禮罪成，餘下兩罪則因證據不足罪脫。

兩人年齡相距逾30年

法官今判刑時指，接受本案情節非同類型案件中最嚴重，被告的非禮行為均是隔著褲管進行，包括摸大腿和把弄陰莖，且每次侵犯都只是維持數秒，但不能忽視被告和X年紀相差逾30年，當時僅11歲的X顯然對被告非常信任，正如被告曾稱相信X將他視為父親，故本案涉及破壞信任的因素，並認為本案必須判處即時監禁，以起阻嚇之用，考慮到被告的背景、案情等，判被告囚7個月。

案件編號：DCCC 106/2023