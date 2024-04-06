旅發局程鼎一：計劃5.1晚8時尖東辦煙火表演 6.15龍舟賽再辦一場
撰文：何瑞芬
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財政預算案2024提及多項措施吸引旅客來港，包括計劃每月在維港舉行煙火匯演。旅發局總幹事程鼎一今（6日）表示，計劃於5月和6月各舉辦一場海上煙火表演及無人機表演，首場煙火匯演預料將於5月1日黃金周首日晚上8時在尖東海旁上演，至於6月15日晚上8時會配合國際龍舟邀請賽的賽事，舉辦另一場海上煙火表演。
旅發局總幹事程鼎一今早在電台節目稱，5月及6月預料各有一場海上煙火表演及無人機表演，首場煙火匯演預料將於5月1日黃金周首日晚上8時在尖東海旁上演，5月11日則會因應多個傳統節慶，舉辦無人機表演。
至於6月，程指旅發局計劃6月10日端午節會在灣仔臨時海濱花園對出舉辦一場無人機表演；6月15日晚上8時，則配合國際龍舟邀請賽的賽事，舉辦另一場海上煙火表演。
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