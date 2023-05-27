長洲太平清醮｜早上派2萬個平安包　值理會有信心大包山明年重現

闊別三年的長洲太平清醮周五上演飄巡遊及搶包山比賽，長洲太平清醮值理會今早（27日）按傳統在太平清醮翌日派發平安包，早上9時派發前，已有近百人輪候，部份長洲老街坊早於6時半開始等候，亦有市民在海邊露營後排隊感受習俗，他們均打算進食及放在家中保佑平安。



長洲太平清醮值理會主席翁志明承認，由於三座大包山消失，可派發的平安包減少，因此值理會亦購買新鮮平安包作補充，共準備兩萬個包，當中約4,000個曾用作祭祀及掛上小包山。



▼5月27日 長洲太平清醮2023派發平安包▼



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每人可獲發四個平安包 包括兩個新包

長洲派平安包習俗今年得以恢復，北帝廟對開的運動場今早8時半已有逾百人在排隊等候，同時人龍並不斷增長。直至9時，長洲太平清醮值理會開始派包，職員邊派包邊送上祝福：「平平安安！身體健康！」每人可分別獲得兩個新鮮及祭祀用的平安包。

該批祭祀用的平安包，由三座小包山取下，每兩個以繩子串起與新鮮平安包作區分。或因近日天朗氣清，平安包掛在戶外曝曬逾一天，目測並無發霉。

長洲太平清醮值理會主席翁志明表示，排隊人數與疫情前相近，惟三座大包山消失，承認可派發的平安包減少，「冇以前咁多，唯有有幾多派幾多。」因此值理會亦購買新鮮平安包作補充，共準備兩萬個包。

長洲太平清醮值理會：想辦法明年盡力讓大包山重視

至於消失的大包山，翁指今年承辦商因人手不足未有承接搭建包山，大會只能用3幅印上平安包圖案的大型掛畫和3座迷你包山代替，他有信心、亦會盡力讓45呎高的大包山於明年重現，他又反駁一周便能完成大包山的說法，「搭棚嗰啲唔同，佢唔理解，或者我哋完咗之後會搵佢喇，同佢簽合約，你如果做到就，要幾多錢同我講囉。」

▼5月27日 長洲太平清醮2023派發平安包▼



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老街坊清晨6時半排頭位：拎返去我即刻食呀

排頭位的婆婆今年70多歲，今早六時半已準備好椅子排隊取包。她表示除了疫情外，每年均風雨不改排隊領包，不過她沒打算擺放在家中保平安，「拎返去我即刻食呀。」

祖母帶同孫子感受傳統文化

梁太自上一輩已遵從習俗排隊取包，今日更帶同兩名孫子，即第四代感受傳統文化。她表示，太平清醮的原意為免除瘟疫，保祐平安及健康，因此對復辦感到開心，指過去三年只能到街坊會取包。「冇咁悶囉，往年冇得派好似唔知點樣咁。」

當時大會職員並未抵達，梁太估計由於過去三座大包山消失，每人只能分發兩個平安包。她表示會將平安包放在門口或露台等乾爽的地方，「有多會曬返乾佢擺，新鮮嘅咪會食囉。」

市民海灘露營觀看日出 直落取平安包

馮先生一家首次感受太平清醮，他們昨晚到達長洲後便欣賞搶包山賽事，便到海邊過夜，大讚氣氛熱鬧。「我哋租咗個篷，喺沙灘過咗一晚，今朝仲睇埋日出。」他表示除了進食外，亦會仿效長洲習俗，將平安包放在家中作保佑之用。

▼5月26日 長洲太平清醮2023搶包山比賽▼



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▼5月26日 長洲太平清醮2023搶包山比賽▼



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▼5月26日 市民排隊等入場看太平清醮搶包山▼



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▼5月26日 長洲太平清醮巨型包山由畫布包山替代▼

