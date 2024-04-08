紅的落旗申加至$32　綠的加至$28　紅的再申停車跳錶時間減至45秒

的士業自2022年底開始申請加價，但不同商會申請方案不一，《香港01》年初報道業界去年3月才有共識，市區的士申落旗加5元、新界的士則申加4.5元。運輸及物流局今（8日）提交文件，指的士業申請加幅介乎11.68%至16.95%，紅的加5元至32元，綠的加4.5元至28元，兩者跳錶加2毫；大嶼山的士落旗也申加6元至28元。此外，市區的士再度申請跳錶停車等候時間由60秒減至45秒，各項行李收費也申加價。



文件指，撇除通脹後，市區及新界租車司機每月收入實際較疫情前稍增0.8%至6.2%，但車主收入大幅減少，其中市區的士出租車主每月收入大減48.3%。政府表示，會考慮的士營運財務可行性、市民對收費接受程度等處理加價申請，強調提升服務質素比加價更重要。委員會周五開會討論有關申請。



的士業在2022年7月加價11.54%至13.84%，運輸及物流局今日向立法會交通事務委員會提交文件，指至處理的士業去年3月加價申請，申請加幅約11.68%至16.95%。

紅綠的申請每公里跳錶加兩毫

據申請方案，市區的士（紅的）落旗加5元至32元，新界的士（綠的）則加4.5元至28元，兩者跳錶每公里加兩毫；至於大嶼山的士（藍的）落旗則加6元至28元，頭20公里跳錶加1毫，之後跳錶加兩毫。

紅綠的申行李費增1元至7元

此外，的士業2016年申請加價時首次提出將跳錶停車等候時間由60秒減至45秒，但遭政府駁回；業界2018年申請時也再提出減至45秒，同遭拒絕。今次是業界第三次提出該項申請，並由紅的「單獨闖關」，綠的及藍的則維持原來60秒。

另外，紅的及綠的申請每件行李增1元至7元；以及每隻動物或鳥類增2元至7元。藍的業界則申請每件行李增2元至8元；每隻動物或鳥類增3元至8元；以及每程電召預約服務的收費增3元至8元。

該局指，在撇除通脹後，市區及新界的士的租車司機於2023年的每月平均淨收入均較 2019 年有少許實質增幅，增幅約0.8%至6.2%，藍的租車司機則減少2.7%；相反車主司機及出租車主，在撇除通脹後，收入大幅減少，其中出租車主收入減幅最大，紅的車主大減48.3%，綠的也減少43.2%。

車租未回復2019年疫情前水平

該局又說，不少意見關心在調整的士收費後，的士車租會如何變化，稱的士租賃一直是車主與司機在自由市場下的商業安排，租金價格會隨市場供求而變動，而車種、車齡、維修情況等因素亦會影響個別車輛的租金水平。一般而言，的士收費獲調整後，車主會先觀察初期的生意及司機收入的變化，然後才按實際市場情況與司機團體商討車租調整的幅度。

以上次的士加價為例，雖然車主在2022年7月加價後有逐步增加車租，但有關車租至今仍未回復至2019年疫情前的水平，這反映車主調整車租時會考慮司機的接受程度、業內人手供應等相關因素。

大嶼山的士及新界的士同申加價。（資料圖片／江智騫攝）

政府：會考慮的士營運財務及市民接受程度

該局又說，政府會考慮的士營運財務可行性、市民對收費接受程度等因表，處理今次加價申請。該局又強調要改善的士營運狀況，歸根結底須提升服務質素，更重要是改變部分市民對的士的負面印象，增加乘客量及吸引新人入行，「調整的士收費固然可有助減輕業界當前面對的財政壓力，但刻不容緩的是業界積極參與籌組的士車隊，提升管理質素和行車安全，才能惠及的士業長遠的健康發展。」