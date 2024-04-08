垃圾徵費｜盧文端促擱置免干擾發展　任由爭議耗費精力非中央樂見

垃圾徵費「先行先試」計劃推行一周，爭議聲依然不斷。全國僑聯前副主席盧文端今日（8日）在《明報》撰文，稱計劃的「亂象」反映社會還未準備好推行計劃，促請政府押後或擱置垃圾收費，否則擔心會干擾政府及社會聚精會神謀發展，不符合香港社會整體利益和期望，相信也不是中央希望見到的局面。他又說，垃圾徵費屬不可能任務，亦是上屆政府在泛政治化高壓下的政策，應堅決擺脫環保道德綁架。



垃圾徵費「先行先試」計劃推行一周，爭議聲依然不斷。中國和平統一促進會香港總會理事長盧文端今日（8日）在《明報》撰文，稱計劃的「亂象」反映社會還未準備好推行計劃，促請政府押後或擱置垃圾收費，否則擔心會干擾政府及社會聚精會神謀發展。（資料圖片／廖雁雄攝）

盧文端促「先行先試」後考慮押後或擱置垃圾收費

盧文端今日在《明報》以「擱置垃圾收費爭議 確保聚焦經濟發展」為題撰文。文中提到，《基本法》第23條立法在社會和平氣氛下順利完成，各界期望香港能夠盡快聚焦經濟民生，但不少社會人士擔心，垃圾收費爭議會持續發酵，繼而衝擊香港聚焦謀發展的主旋律。

盧文端建議政府在試行期結束後，重新考慮押後或擱置垃圾收費。他指，如任由垃圾收費爭議耗費社會精力，會干擾政府聚精會神謀發展，「不符合香港社會整體利益和期望，相信也不是中央希望見到的局面，因這不符合中央的希望和要求。」

盧文端：垃圾徵費屬不可能任務 堅決擺脫環保道德綁架

盧文端又在文中提到，垃圾收費當年是由「激進反對派」提出，稱是上屆政府在泛政治化環保的高壓下訂出的政策，認為這從一開始就是一項「不可能完成」的任務。

不過，盧文端強調，政府應擱置是垃圾收費爭議，不是環保大原則。他指，香港應堅決擺脫環保道德綁架，第一步應先做好回收工作，在其取得全面認可和成功後再採取其他措施。