垃圾徵費｜謝展寰指先行先試90%參與者取指定袋　惟使用率低至20%

政府4月1日起在全港14個地點，推行垃圾徵費「先行先試」計劃，涵蓋政府大樓、公私營住宅、商場、食肆以及院舍。環境及生態局局長謝展寰指，大部份居民願意參與，一般有八九成人願意去領取指定袋，不參與的只屬少數，惟使用率較為參差，由20多%至50多%不等。



問到8月是否難以如期推行垃圾徵費，他稱希望先完成先行先試，稍後會進行系統調查，深入了解居民意見，就著技術、配套、參與者情緒等作分析，再決定下一步，「唔想未睇晒之前做任何推測、或者估喇。」



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環境及生態局局長謝展寰在無綫節目《講清講楚》表示，計劃推行一周，大部份居民願意參與，一般有八九成人願意去領取指定袋，惟他也指出，使用率較為參差，由20多%至50多%不等。

院舍反映指定袋形較短 居民指廚餘機遠

他續稱，在當中收集也很多意見，包括對於指定袋的形狀，有些院舍反映袋形較短，放入垃圾桶後不到底，在掉垃圾過程中，指定袋也容易跌，建議增加指定袋長度；又有些人表示現時的袋形難打結，希望袋的兩邊可以加帶或挽手。他都提到，有些聲音認為收集廚餘是好事，惟有些大廈距離收集點較遠，不太方便。

謝展寰也提到，在過程中也留意到部份居民的情緒，即使指定袋免費，仍有少數住戶不願意參與。他及後借有三無大廈即使已貼滿宣傳，仍有住戶稱不知道計劃推行作例子，指有些住戶不願意參與，或因其工作辛苦，對改變無甚興趣，甚或會抗拒。

▼4月1日 深水埗「三無大廈」試行垃圾徵費▼



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謝：不認為當中有任何「錯判」形勢

謝展寰表示，也聽到有聲音指當局配套不足，認為從數上看其實勉強足夠，不過，數字上足夠，人們用起來覺得方不方便又要另作考慮，以廚餘收集為例，現時也有些人表明不願意行10多分鐘去回收廚餘，所以當局要準確平衡人們的「支付意願」。

他又認為，相關法例經長時間討論，不認為當中有任何「錯判」形勢，但現時整個經濟氣氛、社會氣氛有明顯改變，也同意相關政策會影響部份行業的成本，所以希望能從今次先行先試掌握影響的程度，及應對方法。他特別提到，政策如果能快些推行會較好，認為當局未來要再推出新政策、新措施，宜努力思考如何加快速度。

8月全面推行？ 謝：未完成試驗不推測

問到8月是否難以如期推行垃圾徵費，謝展寰稱希望先完成先行先試，「唔想未睇晒之前做任何推測、或者估喇。」他稱，初步了解，先行先試計劃下的居民有兩類意見，有人認為可習慣、未來會支持相關政策，也有些人表明指定袋太貴、未來不會用，當局稍後會進行系統調查，深入了解居民意見，就著技術、配套、參與者情緒等作分析，再決定下一步。

4.22走塑 指替代品有平有貴

謝展寰其後在另一電台節目提到4月22日的走塑，稱很多地方早已推行，香港不算「行得快」，又指代替品有平有貴，較平價的代替品帶來的成本增加不多，例如膠飲管成本一仙，代替品成本是三仙，而且用得多、相關成本也會下降。他續稱，曾到訪一些小型餐廳，負責人稱已訂較平價的代替品，也不打算將當中增加的成本轉嫁至消費者。

他表示，當局希望與商戶以協作形式推動走塑，法例生效後，仍會有6個月適應期，商戶可在這段時間繼續用或出售之前購入的塑膠產品。如未來發現有商戶未改用代替品，當局會先提供代替品資訊，幫助商戶「轉型」，如再度發現商戶未改用，才會發作定額罰款。