中電擬2040年停燃煤發電　以氫能取代天然氣　目標2050年淨零排放

氣候變化影響全球，本港亦難獨善其身。港府早前公布，致力爭取於2050年前實現碳中和，中電今日（23日）亦宣布，承諾在2040年年底前淘汰燃煤發電資產，目標於2050年年底前，實現淨零溫室氣體排放。

中電又計劃長遠將以綠色氫能取代天然氣發電，至於何時可在港使用氫能發電，最快在今年底公布。中電稱，因內地發展更多核電廠，相信可在燃料組合中增加核電比例，並認為類似大亞灣核電站模式的投資適合本港。



中電今日表示，計劃於2040年年底前淘汰燃煤發電資產，較之前的承諾提前十年。中電控股首席執行官藍凌志解釋，計劃在未來數年，逐步淘汰青山發電A廠的燃煤發電設施，現時亦正與政府商討，在2030中期逐步淘汰青山發電B廠的燃煤機組，並使用可再生能源或氫能機組取代。

目標於2030年 碳排放量降至2019年的逾半水平

在過渡期間，中電又制定2030年目標，每度電排放量為0.3千克二氧化碳，比2019年的水平跌52%。藍凌志表示，隨集體逐步淘汰燃煤發電，中電會將投資投放在輸電、配電、可再生能源等方面。

燃料組合方面，截至去年中電有48%發電燃料為天然氣，核電則佔36%。藍凌志強調，雖然天然氣佔重要比重，但因仍有碳排放，故僅屬過渡性質，強調須在未來將天然氣發電轉型為氫能發電。

長遠望以氫能取代天然氣發電

他又指，中電已在本月初與通用電氣（GE）簽署合作備忘錄，討論和制訂龍鼓灘發電廠使用天然氣和氫氣混合比例，並將天然氣機組轉變為使用氫能，希望最終達致100%使用氫能。至於本港何時可落實改用氫能，他指現時仍須試驗，料今年底或明年初可公布轉用氫能時間表。

中電今日（23日）宣布，承諾在2040年年底前淘汰燃煤發電資產；而2050年年底前則實現淨零溫室氣體排放。（中電《氣候願景2050》文件截圖）

另外，可再生能源方面，中電則計劃在香港水域興建離岸風場，亦會繼續鼓勵市民參與上網電價計劃，藍凌志直言將「push as much as we can（盡可能地推動）」。至於核電方面，他認為由於零碳排放，在燃料組合中角色十分重要，並相信要增加核電比例亦容易做到。