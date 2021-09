中電擬2040年停燃煤發電　以氫能取代天然氣　目標2050年淨零排放

氣候變化影響全球,本港亦難獨善其身。港府早前公布,致力爭取於2050年前實現碳中和,中電今日(23日)亦宣布,承諾在2040年年底前淘汰燃煤發電資產,目標於2050年年底前,實現淨零溫室氣體排放。

中電又計劃長遠將以綠色氫能取代天然氣發電,至於何時可在港使用氫能發電,最快在今年底公布。中電稱,因內地發展更多核電廠,相信可在燃料組合中增加核電比例,並認為類似大亞灣核電站模式的投資適合本港。



中電今日表示,計劃於2040年年底前淘汰燃煤發電資產,較之前的承諾提前十年。中電控股首席執行官藍凌志解釋,計劃在未來數年,逐步淘汰青山發電A廠的燃煤發電設施,現時亦正與政府商討,在2030中期逐步淘汰青山發電B廠的燃煤機組,並使用可再生能源或氫能機組取代。

目標於2030年 碳排放量降至2019年的逾半水平

在過渡期間,中電又制定2030年目標,每度電排放量為0.3千克二氧化碳,比2019年的水平跌52%。藍凌志表示,隨集體逐步淘汰燃煤發電,中電會將投資投放在輸電、配電、可再生能源等方面。

燃料組合方面,截至去年中電有48%發電燃料為天然氣,核電則佔36%。藍凌志強調,雖然天然氣佔重要比重,但因仍有碳排放,故僅屬過渡性質,強調須在未來將天然氣發電轉型為氫能發電。

長遠望以氫能取代天然氣發電

他又指,中電已在本月初與通用電氣(GE)簽署合作備忘錄,討論和制訂龍鼓灘發電廠使用天然氣和氫氣混合比例,並將天然氣機組轉變為使用氫能,希望最終達致100%使用氫能。至於本港何時可落實改用氫能,他指現時仍須試驗,料今年底或明年初可公布轉用氫能時間表。

中電今日(23日)宣布,承諾在2040年年底前淘汰燃煤發電資產;而2050年年底前則實現淨零溫室氣體排放。(中電《氣候願景2050》文件截圖)

另外,可再生能源方面,中電則計劃在香港水域興建離岸風場,亦會繼續鼓勵市民參與上網電價計劃,藍凌志直言將「push as much as we can(盡可能地推動)」。至於核電方面,他認為由於零碳排放,在燃料組合中角色十分重要,並相信要增加核電比例亦容易做到。