港燈新天然氣發電機組明年投產　兩年後再添新　發電比例增至7成

港燈今日（22日）為最新一台天然氣發電機組 L11 舉行併網儀式，預計明年第一季投產，屆時南丫發電廠使用天然氣發電比例將佔整體發電量超過一半。港燈並透露L12安裝工程已展開，將於2023年落成投產，屆時港燈使用天然氣發電比例有望再上升至約7成。



碳排放量可減少約4成 燃煤機組將全部被淘汰

港燈董事總經理尹志田表示，為配合港燈提出推動發電燃料「煤轉氣」轉型，需要在2019至2023發展計劃期內，興建共3台新燃氣發電機組，其中L10機組已於去年投產。他透露，另一台燃氣機組L12的安裝工程已展開，將於2023年落成投產，屆時港燈使用天然氣發電比例有望再上升至約7成，碳排放量與2005年相比，可減少約4成。

L11機組容量380兆瓦，運作效率達58.5%，較現有的燃煤機組高，經測試和調校後，會按計劃在明年第一季投產，屆時港燈每年使用天然氣發電的比例會提升至超過五成。港燈預計，L11機組投產後的整個使用周期，可減少約3,500萬公噸的碳排放，相等於 5,000萬棵樹每年可吸入的二氧化碳量。

至於一台舊的燃氣機組GT57及兩台燃煤機組，會適時在明年停運，其餘的燃煤機組則陸續會在2030年代初全部被淘汰。

港燈董事總經理尹志田透露，另一台燃氣機組L12的安裝工程已展開，將於2023年落成投產，屆時港燈使用天然氣發電比例有望再上升至約7成。（港燈提供）

港燈料離岸風力發電場年產4億度電

在可再生能源方面，兩電正在興建的海上液化天然氣接收站，港燈預計可於明年年中開始投產，除了為南丫發電廠提供價格有競爭力的天然氣來源，亦進一步確保燃料供應的穩定性。

尹志田表示，在南丫島西南面發展大型離岸風力發電場，落成後每年預計可生產4億度零碳電力。港燈亦開始探討氫能等新科技，並推動電動車使用及為引進智能電錶等。