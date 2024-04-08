垃圾徵費｜由反對派提出？昔日建制全支持　何俊賢：社會氣氛壓力

全國僑聯前副主席盧文端今日（8日）在報章撰文，稱垃圾徵費是當年激進反對派提出，上屆政府在泛政治化環保、高壓下訂出的政策。翻查記錄，垃圾徵費早於2005年由政府提出，2021年獲立法會通過，當時民主派已總辭，建制派全票支持。當年有份投贊成票的法案委員會副主席何俊賢今日（8日）接受《香港01》訪問解釋投贊成票的原因，以往香港環保意識「劍走偏鋒」，政府往往受環保團體抨撃，「一頂帽扣落嚟來，就很容易帶動社會氣氛……係形成咗呢種壓力。」他建議若「先行先試」計劃成效確實未如理想，延遲實施垃圾徵費。



香港新方向立法會議員張欣宇以「事實還事實，政X還政X」為題撰文，不點名指一番垃圾徵費高度政治化言論驚動政圈和各界，當年贊成垃圾徵費的有28人仍為立法會議員，有2人已成為現屆政府司局長。



民建聯在10月6日舉行「感恩有您 同開新篇」晚會，多名高官及政界名人出席。圖為盧文端。（廖雁雄攝）

盧文端：垃圾徵費由激進反對派提出 上屆政府高壓下訂出

盧文端在《明報》撰文表示，垃圾徵費當年由激進反對派提出，是上屆政府在泛政治化環保的高壓下訂出的政策，從一開始就是不可能完成的任務，如果任由爭議耗費社會精力，干擾政府聚精會神謀發展，相信並非中央想見到的局面，建議政府應考慮押後，甚或完全停止計劃。

垃圾徵費早於2005年提出，當時環境運輸及工務局局長廖秀冬（左）表明：「我們必須為我們使用過和棄置的物品承擔責任」。（資料圖片）

2005年環境局長廖秀冬提出垃圾徵費：是最有效工具

翻查記錄，垃圾徵費2005年由政府提出，時任環境運輸及工務局局長廖秀冬表明：「我們必須為我們使用過和棄置的物品承擔責任」，又相信「垃圾收費是改變行為模式最有效工具」。隨後，環境局局長邱騰華、黃錦星都繼續跟進垃圾徵費研究，並發表都巿固體廢物諮詢文件，到今屆環境及生態局局長謝展寰任內實施垃圾徵費。

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2021年建制全票支持 唯一反對票屬鄭松泰

根據立法會記錄，垃圾徵費法案2018年提交至立法會，2020年通過終止審議，不過因立法會延任一年而再提上議程。法案通過時，民主派議員已總辭，建制派林健鋒、陳克勤、張宇人、李慧琼等37人全票贊成下通過，僅熱血公民鄭松泰1票反對。

垃圾徵費法案委員會副主席，並投贊成票的民建聯何俊賢今天（8日）接受《香港01》訪問時說，當年環保意識「劍走偏鋒」，「一頂帽蓋下來，就很容易帶動社會氣氛」，解釋投贊成票是因為「佢哋給予呢種社會氣氛，係形成咗呢種壓力」。（文睿攝）

何俊賢解釋投贊成票：環保團體壓力帶動社會氣氛

當年出任垃圾徵費法案委員會副主席，並投贊成票的民建聯何俊賢今天（8日）接受《香港01》訪問時說，當年的社會氣氛與現今大為不同，當時條例未能在提交上立法會的首年內完成審議時，即引起香港五大環保團體評撃政府；環保意識「劍走偏鋒」，舉例指社會不容許討論郊野公園、邊陲地帶，「一頂帽蓋下來，就很容易帶動社會氣氛」，表示：「佢哋給予呢種社會氣氛，係形成咗呢種壓力」。

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否認迫於無奈投贊成票 何俊賢：延遲實施是一個選項

這是否意味，當年投贊成票是迫於無奈的決定？何俊賢否認，稱垃圾徵費是一個「包底」手段，當年政府提出垃圾徵費前，仍推出了「生產者責任制」等政策，他當時以為政府會透過多層政策及措施「篩走好多唔需要用嘅垃圾走先」，但現時上層的源頭減廢措施未完善時，「包底」手段固之然會面臨很大壓力。

他又認為，社會氣氛對政策成敗尤其重要。他指現時香港處於經濟復蘇階段時，中基層市民面對的經濟壓力更加大，「佢哋遇對嘅問題，會從心底裡抵觸呢種政策，就唔係單純話條法例啱定唔啱」，重申政府推行徵費政策時要尋找一個適當時機。

他表示，若「先行先試」計劃成效確實未如理想，「延遲是一個選項」，指往時的政治環境下，政府政策擱置或延期必定面臨很多政治壓力，或會被責罵「都話你做得唔好㗎啦」、「抵死你啦」，但時今政治環境已轉變，議員都會以務實態度作審議，亦不會盲目踩低政府，強調：「實踐是唯一標準」，相信「先行先試」結果可以務實地反映計劃是否可行，「現時的議會氣氛，容許政府務實地做決定。」