QS世界大學排名｜港院校15科躋全球20大　港大牙醫蟬聯第三位

國際高等教育機構Quacquarelli Symonds（QS）最新「世界大學學科排名」出爐，涵蓋54個學科範疇，本港有9間院校204個學科上榜，當中129個學科打入全球百大，佔比為63.2%，較去年升7.2個百分點。



港大有兩個學科躋身全球十大，包括牙醫學科、教育，但社會政策及公共行政學科則跌出十大。其他本地院校方面，科大數據科學及人工智能首次上榜，位列全球第十，而理大及教大分別有不同學科首入全球二十大。另外，以全球首百強學科排名計，香港上榜總體比率仍然不敵新加坡。



港大有兩個學科躋身全球十大，包括牙醫學科、教育，（資料圖片／廖雁雄攝）

129個學科躋身全球百強 上榜佔整體6成3 不敵新加坡

根據QS最迎「世界大學學科排名」，香港9間院校共204個課程打入排行榜，相比去年，91個學科名次晉級，35個出現跌幅，51個保持不變。另有27個學科首上榜。當中129個課程躋身全球首百強，佔總體約63.2%。對比新加坡，則有88.3%學科排首100位。

以整體上榜排名計，本港學科排名較去年有明顯進步，總體上升27%，以亞洲地區院校比較，錄得第二最大的升幅；第一位是新加坡，整體升幅是44%。

科大數據科學及人工智能亦首次上榜並排行全球第十。（資料圖片）

港大公共行政學跌出首10大 排第21位

香港共有4個學科高踞全球十大，包括港大牙醫、港大教育、中大護理以及科大數據科學及人工智能，比去年多了一個學科。

港大表現最佳兩科，包括牙醫學科的名次，保持去年全球第3名不變，而港大教育則由去年第8名上升至全球第7名；不過港大社會政策及公共行政學則跌出十大，由去年第10位，跌至第21位。中大護理系排名，由去年第16名，躍升至全球第8名，躋身十大。科大的數據科學及人工智能亦首次上榜並排行全球第十。

四間大學學科首入全球二十大

今年本港15個學科位列全球20大，當中有4間大學的不同學科首次位列其中，包括理大工程—土木及結構（第14位）、教大教育（第20位）、港大法律（第20位）及港大工程—土木及結構（第20位）。另外，在QS排名中，本港大學學科在雇主評價指標的提升最為顯著，83%的榜上學科有所改善，領先全球。